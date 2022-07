Día Internacional del Perro: Las cifras de la tenencia de mascotas en Costa Rica

Por Luanna Orjuela Murcia | 21 de julio de 2022, 9:52 AM

Este jueves 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro, una ocasión especial para conmemorar al mejor amigo del hombre.

Los perros (Canis familiaris) derivaron de los lobos. Según el libro, “La domesticación animal” de Raul Valadez, los restos más antiguos de organismos que parecen relacionarse con el perro se encontraron en la cuenca del Cuervo Viejo, en Yukon, Canadá. Expertos estiman que la domesticación de perros se extiende a al menos 30.000 años.

Durante siglos el perro y el hombre han compartido como ningún ser vivo lo ha hecho con otro. En la actualidad, los canes desempeñan distintas labores; fungen como animales de compañía, se entrenan para trabajos de rescate y apoyo en esfuerzos policiales, también sirven de lazarillos o como parte de terapias, aunque también es común verlos en carreras y competencias de destreza física y adiestramiento como el Agility, entre otros.

En Costa Rica, el estudio más completo y reciente que existe respecto a estos animales se llama “Estudio Nacional de Tenencia de Perros en Costa Rica” y fue elaborado en 2016 por la organización Protección Animal Mundial en conjunto con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Colegio de Médicos Veterinarios.

La raza más popular



El 10.8% de los hogares costarricenses tienen la raza de perro Poodle miniatura.

​Para el 2016, el estudio encontró que al menos un 50.5% de los hogares costarricenses tenían perro, lo cual se traduce a un mínimo de 738.310 hogares. En promedio, hay 1.8 perros por hogar, y un perro por cada 3.58 personas.

El 44.7% de los dueños tienen perros sin raza determinada, aquellos comúnmente conocidos como "zaguates". El resto son dueños de perros con distintas razas, las más populares siendo los Poodles miniatura (10.8%), Chihuahuas (5.6%), American Staffords (4.9%) y Schnauzers miniatura (4.1%).



Además, los hogares de las zonas afuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), con un porcentaje que ronda el 56%, se presentan como las que más perros tienen respecto a las ciudades, donde la tenencia de mascotas en hogares es del 45%. En todo el país, la Región Brunca es la que tiene más perros en sus hogares, con un 69%.

Han pasado ocho años desde la publicación de este estudio, por lo que se desconoce si en la actualidad ha aumentado la cifra de perros en los hogares costarricenses. Sin embargo, estudios internacionales muestran que, durante la pandemia de COVID-19, se detectó una tendencia de aumento en las adopciones de perros a nivel mundial. Datos del American Society for the Prevention of Cruelty to Animals en los Estados Unidos señalan que uno de cada cinco hogares adoptó un perro en los últimos dos años.

Más conciencia

“El número de castraciones ha aumentado notablemente, es increíble, antes en una campaña se lograban castrar a 10 animales y ahora en un día se pueden operar a 100 animales perfectamente", aseguró Vico.

​Para Gisela Vico, presidenta de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), lo más destacable en esta fecha es el hecho de que ahora hay más conciencia colectiva sobre la tenencia responsable de mascotas que antes.

“Creo que ahora somos más conscientes, entonces los que siempre han tenido perros los cuidan más. La conciencia es el respeto, su trato y cuido. Además, hay ahora más lugares que aceptan perros entonces la gente los saca y pasea más. Nos hemos sensibilizado en este vínculo con los animales de compañía”, comentó Vico.

Lo que menciona Vico se ve reflejado en una serie de estudios realizados entre el 2011 y el 2016, donde se detectó un importante incremento en el número de hogares que esterilizaron a sus perros.



Asimismo, el aumento de lugares pet-friendly ha sido muy significativo, tanto así que este año, partiendo de un esfuerzo de la empresa privada, se creó una certificación pet-friendly para locales comerciales. Los creadores son David Peiró y Leonardo Alvarado, directores ejecutivos de Fogaus, organización especializada en el comportamiento y bienestar animal.

"El mercado de mascotas se encuentra en pleno crecimiento acelerado, tanto a nivel nacional como internacional, generando un efecto de transversalidad en los diferentes ámbitos en los que se implica", explicó Peiró.

Según fuentes de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), crecen de manera constante los negocios y locales que permiten a los clientes acceder a sus instalaciones con las mascotas y que, incluso, disponen de zonas pet-friendly, extendiéndose también a la opción de que los animales puedan utilizar el transporte público.



Ya existen hoteles pet-friendly en Costa Rica, como el AC Marriot.

​En el 2018, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) lanzó la Bandera Azul Ecológica, una certificación que busca fomentar y reconocer el bienestar animal y la sana convivencia entre las especies, en todas aquellas instituciones, organizaciones y empresas que sobresalgan por su alta conciencia y puesta en práctica de acciones que respeten a los animales y motiven a otros a trabajar conforme a la legislación en temas de protección y bienestar animal.

En 2017 se hizo una reforma en el Código Penal y se incluyeron los artículos con los tipos penales y la pena correspondiente de los delitos de crueldad contra los animales, actos sexuales con animales y muerte de animal con crueldad, además de la contravención de maltrato.

"Recordemos que hay tres tipos de delitos: el primero es bienestar animal (por incumplir y no velar por las condiciones adecuadas), el segundo es maltrato animal (por sufrimiento, angustia y los daños que estos le provoquen al animal) y el tercero es crueldad animal, que es penal porque el animal puede llegar a morir, y su muerte se pena con hasta dos años de cárcel", resaltó Juan Carlos Peralta, vicepresidente de la Asociación para el Bienestar y Maltrato Animal (ABBA).

Costa Rica sigue teniendo un tema pendiente

A pesar de los esfuerzos por el bienestar animal, Costa Rica todavía tiene un pendiente: atender a los miles de zaguates sin hogar o en condición de abandono. Datos de Senasa del 2012 apuntan que en el país hay más de 1 millón de perros callejeros. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar.

“Las adopciones todavía son muy bajas para lo que uno esperaría. Cuando hay varios animales en adopción y unos son con raza y otro sin, lamentablemente los con raza suelen darse en adopción más rápido. Pero cierto grupo de personas han pasado de tener raza a sin raza y ya no regresan porque conocen el mundo de los zaguates y les encanta porque son animales que genéticamente son más fuertes, por lo tanto, pueden estar más años en su compañía”, explicó Gisela Vico.

Perros abandonados y en condición de calle en Talamanca.

​Carolina Benavides, administradora de la Asociación Animales de Asís, es otra testigo del bajo nivel de adopciones que se ha registrado en los últimos meses.

"Las adopciones no se están dando, la gente quiere dejarme perros todos los días. Solo nos buscan para dejar animales, nadie para adoptar, y eso complica el asunto", lamentó.

Usted puede apoyar esta causa adoptando a un perro en abandono, y puede hacerlo ingresando al sitio web de la asociación: https://animalesdeasis.com/