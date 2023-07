Deuda de más de ₡6 millones ahoga a Asociación Animales de Asís

“Desde que empezó la pandemia ha habido muchos factores que han hecho que estemos saturados de animales (más de 200) y tenemos muchísimas deudas. Mucha gente adquirió animales cuando estábamos encerrados en casas y ahora esos animales van para la calle. Me llaman adultos mayores diciendo que les regalaron perros y ya no saben qué hacer. Hasta me han venido a tirar a perros al portón”, comentó Benavides.