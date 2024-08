Depresión y ansiedad en mascotas: ¿Cuáles son las señales de alerta?

En los últimos años, cada vez más veterinarios y etólogos han alertado sobre la depresión y la ansiedad en mascotas. Al igual que los seres humanos, los animales pueden experimentar cambios emocionales y psicológicos que afectan su bienestar.



Por ello, Teletica.com conversó con la especialista en comportamiento animal, Alejandra Alvarado, quien explicó las principales razones por las que los perros o gatos pueden sufrir estos padecimientos y cuáles son las señales de alerta.

La experta resalta que el estilo de vida moderno ha tenido un impacto significativo en la salud mental de las mascotas y que factores como la soledad prolongada, la falta de ejercicio y estímulos, o cambios en el entorno, pueden desencadenar estos trastornos.

​"La ansiedad y la depresión son más comunes en perros que en gatos. Lo primero es que cuando un animal es muy ansioso, empieza a mostrar señales claras como chuparse o morderse las patas, brotes en el cuerpo, nudos en el pelaje. Ya esas son señales de que algo no anda bien. Ahora, si el perro duerme muchísimo, no quiere comer, puede ser una manifestación de depresión. Ahora, todo depende de la edad del perro, claro, los cachorros sean perros o gatos, duermen casi 20 horas diarias", expresó.

Alvarado también aclaró que un perro puede sufrir de depresión si un familiar fallece o si otro perro de su manada se va. Situaciones como estas deben ser abordadas de la mano de un etólogo o veterinario.

​"Sí, digamos, por ejemplo, la gente va a viajar y tiene que hacer separación, lógicamente el perro empieza a este mostrar actitudes como que no quiere jugar, no quiere comer, es normal, extraña a sus dueños, pero es algo momentáneo. Por ello hay que dejar a los animalitos en buenas manos", indicó.

Es crucial que los dueños de mascotas estén atentos a las señales de que algo no anda bien. Un diagnóstico temprano y un enfoque integral que incluya cambios en la rutina, mayor interacción y, en algunos casos, la intervención de un profesional, pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida de los animales.

​"El problema de no sacar a pasear a sus animales, de envolverlos en un ambiente no tan sano es que ellos todo lo sienten, si usted es ansioso y no hace nada por tratarlo, su perro copia estas actitudes. Si usted es depresivo y llora y pasa acostado todo el día, debe buscar ayuda profesional para usted y su mascota. La recomendación siempre es visite al veterinario por la salud mental de su perro o gato, si un perro padece de ansiedad toda la vida puede sufrir problemas complejos a nivel gástrico o de piel, por ejemplo, por ello es importante no ignorar estas señales", subrayó.