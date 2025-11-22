¡De vuelta a casa! Vea aquí los casos de mascotas perdidas que requieren su ayuda

Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.

Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.

Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.

Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.

Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Tintín’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Zapote.

Descripción: chihuahua, adulto mayor de 13 años, blanco con café claro, pequeño, nariz clara. Necesita medicamento.

Se perdió el 19 de noviembre. Por favor, si tiene información sobre ‘Tintín’, puede llamar al 6042-65-98.

Nombre de la gata perdida: ‘Lilu’.

Lugar donde fue vista por última vez: San Francisco de Heredia, Residencial Verolis.

Descripción: mezcla de angora, pelo largo, gris con blanco, tiene un lunar pequeño en el ojo izquierdo y una manchita rosada en la nariz. Es tímida y arisca, no está acostumbrada a estar afuera, come alimento senior especial ya que padece de gastritis y bolas de pelo.

Se perdió el 4 de noviembre. Si tiene información sobre ‘Lilu’, puede llamar al 8888-23-48.

Nombre de la perra perdida: ‘Cloé’.

Lugar donde fue vista por última vez: Tirrases de Curridabat.

Descripción: pequeña, pelaje color gris con café, rabo corto.

Se perdió el 17 de noviembre. Si tiene información sobre ‘Cloé’, puede llamar al 8807-49-95. Por favor ayúdennos a compartir, estamos muy angustiados.

Nombre del perro perdido: ‘Bruno’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, San Rafael Abajo de Desamparados, Urbanización Vizcaya.

Descripción: tamaño tacita, con manchas rojizas en los ojitos, patitas y en la parte trasera. Perro de compañía para una adulta mayor, muy querido y necesario para su bienestar.

Se perdió el 18 de noviembre. Si tiene información sobre ‘Bruno’, puede llamar a los números 2275-61-78 o 8518-16-97. Por favor, su ayuda es urgente, su mamá está sufriendo mucho por su pérdida.

Recuerde que estamos iniciando la época donde muchos perros y gatos se pierden. Algunas recomendaciones de prevención incluyen:

Colocar placa de identificación

Tener fotografías recientes y claras

Revisar posibles salidas de escape

Buscar relajantes naturales (manzanilla, pasiflora, teanina) siempre consultando a su médico

Paseos con correa

Contactar a Guardianes si llegara a suceder una pérdida para evitar estafas y actuar de inmediato

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.