¡De vuelta a casa! Vea aquí los casos de mascotas perdidas que requieren su ayuda

Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.

Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.

Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.

Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Blanquita’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Vásquez de Coronado en Chocó.

Descripción: tamaño mediano, zaguatita, blanquita con manchas negras. Adulto mayor, rescatada de maltrato, la zona es muy montañosa. Se perdió el 22 de setiembre.

Si tiene información sobre ‘Blanquita’, puede llamar al 8706-67-08. Se ofrece recompensa.

Nombre del perro perdido: ‘Lucca’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, San Juan de Dios, Desamparados.

Descripción: chihuahua blanco adulto mayor de 15 años. Manchita negra pequeña sobre el ojo. Se perdió el 21 de septiembre.

Nuestra angustia es muy grande, ya que es pequeño y de edad avanzada. Por favor, solicitamos toda su colaboración.

Si tiene información sobre ‘Lucca’, puede llamar al 8707-6952.

Nombre del perro perdido: ‘Goody’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Goicoechea Rancho Redondo.

Descripción: negro y grande. Se perdió el 24 de septiembre. Por favor apóyennos con la búsqueda; él no es de perderse, algo tuvo que haber pasado. Agradecemos compartir.

Si tiene información sobre ‘Goody’, puede llamar al 7035-4114 o al 7265-9105.

Nombre del perro perdido: ‘Toby’.

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, Dulce Nombre.

Descripción: pequeño Maltés, color beige, pelito corto. Se perdió el 17 de setiembre. Por favor ayudemos a Toby a regresar, su familia está muy angustiada.

Si tiene información sobre ‘Toby’, puede llamar al 8621-9229.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.