'¡De vuelta a casa!' Vea aquí los casos de mascotas perdidas de esta semana

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: Olivia.

Lugar donde fue vista por última vez: Barreal de Heredia.

Descripción: Tiene 11 años, es una border collie negra con blanco y lleva un collar rojo. Se perdió el 28 de julio.

Si usted sabe de su paradero o la ha visto, puede llamar al 8707-3916. Se ofrece recompensa. Su familia pide comunicarse lo antes posible y agradece toda la ayuda para encontrarla.

Nombre del perro perdido: Maxi.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, El Coco, contiguo a las bodegas Jones.

Descripción: Es un bulldog francés arlequín. Se perdió el 20 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8844-5000. Su familia pide comunicarse de inmediato y agradece compartir la información para ayudar a encontrarlo.

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Nombre del perro perdido: Camilo.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Hatillo Centro.

Descripción: Es un perrito pequeño y bajito. Se perdió el 25 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8326-0624. Su familia pide comunicarse lo antes posible si lo ha visto o tiene información sobre dónde se encuentra.

Nombre de la gata perdida: Lucrecia.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Curridabat, Granadilla.

Descripción: Es una gatita de tres colores. Su lomo es principalmente gris y naranja, mientras que su pancita es blanca. Como característica particular, tiene un círculo de color naranja debajo del hocico, en la zona del cuello. Se perdió el 26 de julio.

Si usted la ha visto o tiene información sobre su paradero, puede llamar al 8438-4453. Su familia agradece comunicarse lo antes posible y compartir la información para ayudar a encontrarla.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Además, las familias deben tomar medidas de prevención ante la presencia de coyotes en algunas comunidades del país. Ericka Martínez, de Guardianes, explicó que se registra una alta incidencia de ataques a animales domésticos, sobre todo en bosques, zonas rurales y potreros.

"Es importante informar y hacer un llamado. Si la mascota sale de casa, siempre deben estar pendientes los tutores. La idea es que no salgan solos", señaló Martínez.

La especialista recomendó no dejar comida ni recipientes con alimento para mascotas afuera durante la noche. También pidió mantener la basura y los residuos orgánicos bien cerrados y fuera del alcance de los animales silvestres.

Otra recomendación es mantener las viviendas limpias de vegetación excesiva para evitar la presencia de roedores. Estos pueden convertirse en presas de los coyotes y aumentar el riesgo para perros y gatos.

En las zonas rurales, Martínez también aconsejó instalar luces con sensores de movimiento, colocar cercas y mantener a los animales de compañía protegidos.

"La prevención es la mejor protección. Podemos convivir con nuestra fauna silvestre de manera responsable, protegiendo a nuestros animales de compañía y respetando el espacio de los animales silvestres", agregó.

Si usted observa coyotes con frecuencia en su comunidad, informe a sus vecinos para que todos puedan tomar medidas preventivas y evitar situaciones de riesgo.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.