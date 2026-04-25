¡De vuelta a casa! Repase los casos de esta semana de mascotas perdidas

La desaparición de una mascota es una realidad que golpea a numerosas familias en Costa Rica. Un descuido, un paseo que no termina como se esperaba o incluso un robo pueden provocar que perros y gatos se pierdan, dejando una profunda angustia en sus hogares.

Frente a esta situación, Teletica.com, mediante la sección “¡De vuelta a casa!” y en alianza con Guardianes de Perros, impulsa un espacio para ayudar a reencontrar a estos animales con sus dueños.

Aquí podrá conocer los casos más recientes, con información clave como fotografías, señas particulares, sitios donde fueron vistos por última vez y contactos directos con sus familias.

Su colaboración es fundamental. Manténgase atento a su entorno, difunda estos casos en redes sociales o conserve la información. Un pequeño gesto puede convertirse en la oportunidad que una mascota necesita para regresar a casa.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Princesa’.

Lugar donde fue vista por última vez: Nuevo Arenal, Tilarán, Guanacaste.

Descripción: color café claro, de tamaño pequeño, pelo lacio, con una zona blanca debajo de la colita y también en el pecho. Es epiléptica y necesita sus medicamentos. Se perdió el 16 de abril.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8822-3158 o 8970-6046.

Nombre del perro perdido: ‘Alfa’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, San Rafael, zona de La Guácima, La Reforma.





Descripción: de pelo largo. Se perdió el 6 de abril.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8323-9000 o 8706-7199. Se ofrece recompensa de ₡150.000.

Nombre de la gata perdida: ‘Moka’.

Lugar donde fue vista por última vez: Lagunilla de Heredia, condominio La Quinta 106.





Descripción: gata persa color café oscuro, ojos amarillos. Se perdió el 4 de abril.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7076-2755.

Nombre del perro perdido: ‘Tango’.

Lugar donde fue vista por última vez: San Francisco, Heredia centro.

Descripción: mestizo gris con blanco, pelito medio largo. Padece una enfermedad endocrina y necesita tomar un medicamento cada 12 horas. Se perdió el 17 de abril.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8386-1701.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Desde Guardianes de Perros destacan que cada vez más personas se suman a colaborar en estas búsquedas.

​"Estamos logrando que más personas se unan y ese es el objetivo: crear una comunidad que vaya más allá de las fronteras. ¡Eso es una gran noticia!”, indicaron.

No obstante, hacen un llamado a no bajar la guardia.

“Un extravío de un perrito o gato se puede sentir de igual forma que la pérdida de un ser humano. El dolor y la angustia que genera provoca que sus familias pierdan la paz y tranquilidad”, agregaron.

La organización también recomienda a quienes atraviesan esta situación mantener una búsqueda ordenada y responsable: evitar brindar información de más y apoyarse en fuentes confiables con experiencia en estos casos.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

​*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.