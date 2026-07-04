¡De vuelta a casa! Repase aquí los casos semanales de mascotas perdidas

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección﻿ ¡De vuelta a casa!﻿, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Rocky’.

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, El Guarco, Tobosi.

Descripción: lleva un collar tipo cadena con una placa con su nombre y un número de teléfono, tiene el pelo largo. Se perdió el 16 de junio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8621-4082 o al 8951-8482. Se ofrece una recompensa de ₡250.000 a quien lo entregue.

Nombre de la perra perdida: ‘Maya’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, San Carlos, Barrio Gamonales.

Descripción: adulta mayor (20 años), pequeña, de color café claro, con la carita canosa por su vejez y dificultad para escuchar. Se perdió el 20 de junio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 6087-6255 o al 8313-2492. Su familia la busca intensamente y agradece cualquier información.

Nombre del perro perdido: ‘Coco’.

Lugar donde fue visto por última vez: La Mandarina, Alajuela (carretera principal entre el barrio San José, La Mandarina y La Garita).

Descripción: schnauzer gris, adulto mayor. Debe tomar tratamiento y tiene dificultad para ver y escuchar. Se perdió el 15 de junio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8713-3723. Si lo resguardó, su familia le pide entregarlo para que pueda regresar a casa.

Nombre del perro perdido: ‘Oso’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Mora, Tabarcia.

Descripción: de tamaño mediano y contextura fuerte, pelaje gris oscuro (carbón) y muy rizado. Tiene una mancha blanca grande en el pecho, las dos patas delanteras blancas como si llevara calcetines, la pata trasera izquierda con los dedos blancos y ojos color miel o ámbar claro.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 6184-0216.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.