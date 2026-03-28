¡De vuelta a casa! Repase aquí los casos semanales de mascotas perdidas

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del gato perdido: ‘Ichigo’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Pavas, Santa Catalina, por el parque Iratzu.

Descripción: blanco de ojos azules, le gusta mucho el atún, responde si lo llaman y cuando le dicen “tome”. Se perdió el 21 de marzo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8505-2711.

Nombre de la perra perdida: ‘Amalie’.

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, San Isidro, alrededores del Zamorano.





Descripción: adulta mayor (11 años), grande, gris, hembra, podría tener una lesión en su pata. Se perdió el 17 de marzo.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8611-1185. Cada compartir cuenta.

Nombre del gato perdido: ‘Enzo’.





Lugar donde fue vista por última vez: Escazú, San Antonio, Barrio El Carmen, Calle Higuerones.





Descripción: tiene una condición especial y se asusta con facilidad, es un gato completamente casero, de colores gris con blanco, lleva collar negro con una plaquita azul. Se perdió el 16 de marzo.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8351-4305. Agradecemos compartir.

Nombre del perro perdido: ‘Chiky’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, alrededores del Parque de La Paz y Paso Ancho.

Descripción: negra con blanco, pequeñita. Padece una enfermedad endocrina y requiere medicamento diario. Se perdió el 22 de marzo.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8968-2832 o 8692-9482. Se ofrece recompensa.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

​*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.