¡De vuelta a casa! Repase aquí los casos semanales de mascotas perdidas

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso situaciones de robo pueden terminar en la pérdida de un perro o un gato, dejando un profundo vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos y visibilizar una problemática que, en esta época del año, se intensifica de forma alarmante.

​“Este mes son cientos los perros y gatos extraviados, estamos trabajando prácticamente 24/7”, advirtió Ericka Martínez, representante de Guardianes de Perros, y confirmó que la situación ya está teniendo consecuencias graves.

Según explicó, actualmente hay animales fallecidos y otros permanecen internados en clínicas veterinarias a la espera de que aparezcan sus dueños, muchos de ellos tras sufrir atropellos o crisis severas provocadas por el pánico.

Martínez hizo un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de prevención en los hogares.

​“Por favor, hacemos un llamado a la población: vigilen a sus perros y gatos, cierren lugares de escape, colóquenles placa de identificación y prepárenles un refugio para esos momentos de angustia”, enfatizó.

La vocera de Guardianes de Perros indicó que lo más preocupante es que el pico fuerte de extravíos aún no inicia. Incluso, detalló que este fenómeno comenzó antes de lo habitual.

​“Este mes inició prácticamente dos semanas antes de lo normal, lo que significa que las personas no están tomando las medidas necesarias”.

Otro factor que ha incidido en el aumento de casos es que muchas mascotas no están acostumbradas a la calle.

“Los perros y gatos que se están perdiendo no están habituados al entorno externo y por esa razón hay un aumento de fallecidos o animales en estado de gravedad”, explicó.

Además, durante esta temporada, muchas familias dejan a sus mascotas al cuidado de terceros mientras viajan.

Finalmente, alertó sobre una situación que se repite cada año: el abandono.

​“Otro punto importante es lo que pasa todos los años: el abandono. Muchos extranjeros salen del país a pasar la Navidad y los dejan en la calle; peor aún, algunos los dejan encerrados. Los vecinos piden ayuda desesperados porque los perros están muriendo de hambre y la policía no puede intervenir al tratarse de propiedad privada”, denunció.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

Mascotas perdidas

Nombre de la mascota perdida: ‘Kira’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Santa Ana, Piedades, calle Cañas.

Descripción: gatita himalaya. Se perdió el 7 de diciembre.

Si usted la resguardó o conoce su paradero, por favor comunicarse al 8599-8162. Su familia está muy angustiada.

Nombre del perro perdido: ‘Kenai’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, San Ramón, Bajo Barrantes de Piedades Sur.

Descripción: tamaño mediano a grande, pelo amarillo dorado, similar al de un golden, pero un poco más corto. Padece de hipotiroidismo y necesita su medicación. Se perdió el jueves 11 de diciembre. Se ofrece recompensa.

Si conoce su paradero, por favor comunicarse al 6208-6698 o 8485-0623. Su familia solicita ayuda urgente y agradece compartir.

Nombre del perro perdido: ‘Humo’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Turrúcares, Cebadilla.

Descripción: Se perdió el 11 de diciembre. Se ofrece recompensa.

Si usted conoce de su paradero, por favor llamar lo antes posible al 8833-3289. La información será confidencial.

Nombre del perro perdido: ‘Bingo’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Tambor, calle El Higuerón.

Descripción: perrito blanco con orejitas color cafecito claro. Se perdió el 13 de diciembre. Se ofrece recompensa.

Si usted resguardó a Bingo o tiene información, por favor comunicarse al 8730-4269. Su familia está muy angustiada y agradece cualquier ayuda.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.​

​*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.