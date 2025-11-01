¡De vuelta a casa! Repase aquí los casos de mascotas perdidas que requieren su ayuda
Ya sea compartiendo en redes, preguntando en su comunidad o simplemente observando a su alrededor, su ayuda puede marcar la diferencia para que estas mascotas vuelvan a casa.
Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.
Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.
En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.
Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.
Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.
Mascotas perdidas
Nombre de la perra perdida: ‘Maru’.
Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Interamericana Sur, km 3.
Descripción: color blanco, igual a la fotografía. Se perdió el 24 de octubre.
Si tiene información sobre ‘Maru’, puede llamar al 8675-9563 o al 7189-1647.
Nombre de la perra perdida: ‘Elsa’.
Lugar donde fue vista por última vez: Grecia, Tacares, Calle Flores.
Descripción: hembra chiquitita y delgadita. Se perdió el 24 de octubre. Por favor, ayúdenme a compartir, estamos muy angustiados.
Si tiene información sobre ‘Elsa’, puede llamar al 6005-0437.
Nombre de la perra perdida: ‘Bella’.
Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Quircot, Cooperosales.
Descripción: color café con blanco. Tiene 11 años y escapó a causa de los truenos. Se perdió el 29 de octubre.
Si tiene información sobre ‘Bella’, puede llamar al 8792-5781.
Nombre de la perra perdida: ‘Luna’.
Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, Mercedes Norte, Boruca II.
Descripción: color blanca, tiene 12 años y es una adulta mayor. Se perdió el 28 de octubre. Por favor, ayúdennos a encontrarla.
Si tiene información sobre ‘Luna’, puede llamar al 8465-6891.
Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.
Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia.
"Perder una mascota no es una cosa menor, es un duelo real. La psicología reconoce que los animales son figuras de apego: nos brindan compañía, seguridad emocional y amor incondicional. Por eso, cuando se van, nuestra mente reacciona como lo haría al perder a un miembro de la familia, por esa razón trabajamos. Nuestro enfoque es generar conciencia sobre lo importante que es este tema para el bienestar de las personas", finalizó Ericka Martínez, de Guardianes.
Puede estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas. Puede repasar cuáles mascotas están perdidas en este link.*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.