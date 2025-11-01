¡De vuelta a casa! Repase aquí los casos de mascotas perdidas que requieren su ayuda

Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.

Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.

Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.

Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Maru’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Interamericana Sur, km 3.

Descripción: color blanco, igual a la fotografía. Se perdió el 24 de octubre.

Si tiene información sobre ‘Maru’, puede llamar al 8675-9563 o al 7189-1647.

Nombre de la perra perdida: ‘Elsa’.

Lugar donde fue vista por última vez: Grecia, Tacares, Calle Flores.

Descripción: hembra chiquitita y delgadita. Se perdió el 24 de octubre. Por favor, ayúdenme a compartir, estamos muy angustiados.

Si tiene información sobre ‘Elsa’, puede llamar al 6005-0437.



Nombre de la perra perdida: ‘Bella’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Quircot, Cooperosales.

Descripción: color café con blanco. Tiene 11 años y escapó a causa de los truenos. Se perdió el 29 de octubre.

Si tiene información sobre ‘Bella’, puede llamar al 8792-5781.

Nombre de la perra perdida: ‘Luna’.

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, Mercedes Norte, Boruca II.

Descripción: color blanca, tiene 12 años y es una adulta mayor. Se perdió el 28 de octubre. Por favor, ayúdennos a encontrarla.

Si tiene información sobre ‘Luna’, puede llamar al 8465-6891.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

