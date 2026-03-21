De vuelta a casa: Familias buscan desesperadamente a sus mascotas extraviadas

En distintas comunidades de Costa Rica, cada semana se repite una situación que genera angustia en decenas de familias: la pérdida de sus mascotas. Ya sea por un descuido, un portón abierto o un susto inesperado, muchos perros y gatos se extravían y dejan un vacío enorme en sus hogares.

Ante esta realidad, Teletica.com, mediante la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca servir como puente para que estas mascotas puedan regresar con quienes las esperan con angustia y esperanza.

En este espacio encontrará los casos más recientes, con fotografías, descripciones, lugares donde fueron vistas por última vez y los contactos directos de las familias.

Su apoyo es fundamental: observe su entorno, comparta la información y conserve los datos. Un pequeño gesto puede ser determinante para lograr un reencuentro.

Mascotas perdidas

Nombre de la mascota perdida: ‘Freya’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Rohrmoser, La Favorita Norte.

Descripción: macha, collar verde, pañuelo morado. Sociable con perros, pero con miedo a los humanos, juguetona, con la cola esponjada. Se perdió el 16 de marzo.

Si usted sabe de su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 8741-80-28 y 8641-86-95.

Nombre de la mascota perdida: ‘PopaNina’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, San Ramón, Piedades Norte, Bolívar, calle El Silencio.

Descripción: se perdió el 8 de marzo. Si alguien la resguardó o tiene información, se solicita comunicarse con sus dueños lo antes posible al 6212-5527.

Nombre de la mascota perdida: ‘Pinky’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Pérez Zeledón, barrio Las Panaderías, calle hacia Pavones.

Descripción: gato macho con ojos amarillos, color anaranjado, cuello blanco con una mancha anaranjada en el pecho y patitas blancas. Se perdió el 12 de marzo.

Si tiene información, puede brindarla al 7170-01-50.

Nombre de la mascota perdida: ‘Enrique’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Curridabat, Guayabos, alrededores de Plaza Cristal.

Descripción: color café con el pecho blanco, renquea de la patita delantera izquierda. Se extravió el 15 de marzo.

Si usted sabe de su paradero, puede reportarlo al 8935-7371.

La desaparición de una mascota no solo genera preocupación, también pone a prueba la solidaridad de las comunidades. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que encontrar una mascota implica responsabilidad. Antes de adoptarla o comprar un animal, verifique siempre su procedencia. Podría estar ayudando, sin saberlo, a una familia que aún la busca.

Desde la organización Guardianes de Perros, su vocera, Ericka Martínez, explica que estos casos representan solo una pequeña parte de la situación que enfrentan cada semana.

“Estos son solo cuatro casos de muchos que tenemos en lista. Toda la colaboración y el apoyo de las personas pueden marcar una gran diferencia. Por eso son tan importantes estos espacios, que no solo trabajan por el bienestar animal, sino que también contribuyen al bienestar y la salud mental de quienes atraviesan estos momentos; ellos sienten que no están solos”, señaló.

Martínez agregó que el acompañamiento a las familias también es clave durante la búsqueda de las mascotas.

“De mi parte, en cada caso no solo brindo asesoría personalizada desde la experiencia y estudio en conducta animal, sino que también ofrecemos contención a los tutores en un momento de crisis, que de verdad no la pasan nada bien al perder a sus peluditos”, concluyó.

Puede repasar más casos de perros y gatos perdidos en este enlace.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda directa a las familias afectadas.