'¡De vuelta a casa!': Estos son los cuatro nuevos casos de mascotas perdidas

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: "Toty".

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, San Carlos, entre Muelle y San Josecito.

Descripción: Tiene una orejita amputada. Se perdió el 9 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8729-5746. Su familia pide comunicarse lo antes posible y agradece toda la ayuda para encontrarla.

Nombre del perro perdido: "Colochos".

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Desamparados, San Rafael Arriba, Barrio Juncales.

Descripción: Es un perrito de 9 años, enfermo, que necesita cuidados especiales y atención médica constante. Se perdió el 9 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7119-7676 o al 8430-2210. Se ofrece recompensa a quien lo entregue.

Nombre del perro perdido: "Max".

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, El Roble, San Antonio y alrededores.

Descripción: Es muy nervioso y le teme a las tormentas y a los sonidos fuertes. Se perdió el 11 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7252-1557 o al 7086-8170. Cualquier información puede ayudar a que regrese a casa.

Nombre de la perra perdida: "Zelda".

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Alajuelita, El Jazmín.

Descripción: Es de tamaño mediano, de color blanco con manchas café. Se perdió el 28 de junio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7265-4452. Se ofrece recompensa a quien la entregue.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.