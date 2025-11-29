¡De vuelta a casa! Estos animales requieren su ayuda para volver a su hogar

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Boster’.

Lugar donde fue visto por última vez: Puntarenas, Quepos.

Descripción: macho de 14 años, color negro. En el costado derecho tiene un círculo de canas. Padece problemas de piel y displasia de cadera. Se perdió el 23 de noviembre.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8421-5476.

Nombre de la perra perdida: ‘Arya’.





Lugar donde fue vista por última vez: Roble de Alajuela, Urbanización Jacaranda.

Descripción: tiene una mancha en el pecho. Se perdió el 22 de noviembre.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 7012-3044. Cada compartir cuenta.

Nombre de la perra perdida: ‘Cloe’.





Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Río Segundo, Barrio La California.





Descripción: Cloe es apoyo emocional de un niño con discapacidad. Se perdió el 23 de noviembre.





Si usted sabe de su paradero, llamar al 6398-7270 o 8617-6840. Agradecemos compartir.

Nombre de la perra perdida: ‘Manchis’.





Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, San Juan, Santa Bárbara.

Descripción: mestiza, blanca con café, mediana. Se perdió el 25 de noviembre.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 7275-4708. Cada compartir nos acerca a su rescate.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.