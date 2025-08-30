¡De vuelta a casa! Estos animales requieren su ayuda para reencontrarse con sus dueños

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Laska’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Desamparados. Calle La Empacadora.



Descripción: Husky siberiano hembra. Collar rosado. Se perdió el 23 de agosto.



​"Devuélvanmela por favor, estamos muy angustiados", expresó su familia.

Si tiene información sobre ‘Laska’, puede comunicarse al 8308-8605.

Nombre del perro perdido: ‘Cookie’.

Lugar donde fue visto por última vez: Heredia, Mercedes Norte Montebello.



Descripción: French Poodle. Tiene 14 años y jamás había salido solo. Tiene una pelotita en la pancita. Se perdió el jueves 14 de agosto.



​"Estoy desesperada, no sé si está comiendo y tomando agua, les pido con todo mi corazón ayudarme. No saben lo que significa para mí", indicó su dueña.



Si tiene información sobre ‘Cookie’, puede llamar al 7281-0341



​Nombre del perro perdido: ‘Oliver’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Hatillo 8.



Descripción: es negro, con una mancha blanca en el pecho, es muy nervioso, mediano. Anda un collar verde, con placa, nombre y número de teléfono.



​"Él es parte de nuestra familia, salimos todos los días, en su búsqueda y no logramos encontrarlo", ratificó la familia de 'Oliver'.

Si tiene información sobre este perrito, puede llamar al 8407-0304.

Nombre del perro perdido: ‘Junior’.

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, El Carmen. Urbanización Carrez. Se perdió el 28 de agosto



Descripción: tiene 2 dedos de más, uno en cada patita trasera. Se perdió el 28 de agosto

Si tiene información sobre ‘Junior’, puede comunicarse al 6118-3273 o al 8372-2753.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

​*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.