¡De vuelta a casa! Estos animales requiere su ayuda para volver a su hogar

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Nala’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cevichería Donde George, La Guácima de Alajuela.



Descripción: hembra mediada. Es muy dócil y cariñosa, está deprimida ante la partida un miembro de la manada, Molly. Se perdió el jueves 7 de agosto.



Si tiene información sobre esta perrita, puede comunicarse al 7021-1240.

Nombre de la perra perdida: ‘Sasha’.

Lugar donde fue vista por última vez: 800 metros Sur de la Ferretería Coopelesca, Centro Ciudad Quesada.



Descripción: mediana. Color café con cuello blanco, cachorra 5 meses. Se perdió el 7 de agosto.



​"Posiblemente alguien se la tuvo que haber llevado, porque la fuimos a buscar y nada. Estamos desesperados", expresó su familia

Si tiene información sobre ‘Sasha’, puede llamar al 8733-7346 o al 8583-9318.

Nombre de la gata perdida: ‘Mili’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Escazu, Guachipelin.



Descripción: gata gris, muy peluda, castrada. Tiene un collar con lazo verde claro. Se perdió el 3 agosto.

Si tiene información sobre ‘Mili’, puede llamar al 8729-6843.

Nombre del perro perdido: ‘Toby’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Desamparados. Urbanización Madeiras.

Descripción: sharpei macho, colo café. Se perdió el 5 de agosto.



Si tiene información sobre ‘Toby’, puede comunicarse al 6442-2899.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.