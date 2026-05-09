¡De vuelta a casa! Estas mascotas y sus familias requieren su ayuda para reencontrarse

La desaparición de una mascota es una realidad que golpea a numerosas familias en Costa Rica. Un descuido, un paseo que no termina como se esperaba o incluso un robo pueden provocar que perros y gatos se pierdan, dejando una profunda angustia en sus hogares.

Frente a esta situación, Teletica.com, mediante la sección ¡De vuelta a casa! y en alianza con Guardianes de Perros, impulsa un espacio para ayudar a reencontrar a estos animales con sus dueños.

Aquí podrá conocer los casos más recientes, con información clave como fotografías, señas particulares, sitios donde fueron vistos por última vez y contactos directos con sus familias.

Su colaboración es fundamental. Manténgase atento a su entorno, difunda estos casos en redes sociales o conserve la información. Un pequeño gesto puede convertirse en la oportunidad que una mascota necesita para regresar a casa.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Khloe’.

Lugar donde fue vista por última vez: Mercedes Norte, Heredia, Calle Los Terreros.

Descripción: blanquita, tiene la cola larga y lleva un collar rojo. Se perdió el 3 de mayo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7012-9835 o al 2260-4330.

Nombre de la perra perdida: ‘Allie’.

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, Barva, San Pablo.





Descripción: pequeña, de pelo corto, color negro con canas. Tiene 17 años. Se perdió el 27 de abril.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8711-5809.

Nombre del gato perdido: ‘Leonardo’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Paraíso, alrededores de la laguna Doña Ana.





Descripción: color blanco con gris únicamente en la cola y las orejas, ojos verdes grandes. Salió corriendo luego de esconderse en el motor de un vehículo. Se perdió el 7 de abril.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8645-4679. Se ofrece recompensa.

Nombre de la perra perdida: ‘Carrot Flower' (Kiwi)

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, alrededores del colegio Redentorista.

Descripción: hembra de 6 kilogramos, color naranja, de pelo intermedio, larga y pequeñita. Tiene placa de identificación y chip. Sus dueños indican que se perdió tras alterarse por juegos de pólvora. Se perdió el 5 de mayo.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8348-0995. Se ofrece recompensa.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Desde Guardianes de Perros destacan que cada vez más personas se suman a colaborar en estas búsquedas.

​"Estamos logrando que más personas se unan y ese es el objetivo: crear una comunidad que vaya más allá de las fronteras. ¡Eso es una gran noticia!”, indicaron.

No obstante, hacen un llamado a no bajar la guardia.

“Un extravío de un perrito o gato se puede sentir de igual forma que la pérdida de un ser humano. El dolor y la angustia que genera provoca que sus familias pierdan la paz y tranquilidad”, agregaron.

La organización también recomienda a quienes atraviesan esta situación mantener una búsqueda ordenada y responsable: evitar brindar información de más y apoyarse en fuentes confiables con experiencia en estos casos.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

​*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.

