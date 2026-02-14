¡De vuelta a casa! Estas mascotas y sus dueños requieren su ayuda para reencontrarse

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Sandy’.

Lugar donde fue vista por última vez: Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela. Viento Fresco, Aguas Zarcas.

Descripción: Se solicita a la persona que resguardó a Sandy comunicarse con sus dueños. Se perdió el 7 de febrero.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 6236-2019.

Nombre de la perra perdida: ‘Ziiggy’.

Lugar donde fue vista por última vez: Aserrí, Salitrillos, barrio San Antonio Arriba.

Descripción: Color beige, renquea de la patita izquierda delantera por una operación que tuvo. Lleva collar rojo. Se ofrece recompensa de ₡500.000.

Si usted conoce su paradero, comunicarse al 8351-9503.

Nombre de la perra perdida: ‘Laika’

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Barrio México.

Descripción: Escucha poco, es una adulta mayor de 13 años. Color amarilla. No muerde, pero no se deja tocar, usualmente lleva la cola baja. Se perdió el 17 de enero.

Si tiene información, comunicarse al 8754-8000 o 6064-1255.

Nombre de la perra perdida: ‘Sky’.

Lugar donde fue vista por última vez: Puntarenas, Parrita, La Vasconia.

Descripción: Pelaje manchado gris con negro. No conoce la zona y no está acostumbrada a estar sola ni a las altas temperaturas. Padece una enfermedad endocrina. Se perdió el sábado 17 de enero.

Si usted sabe de su paradero, comunicarse al 8386-1651.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.



