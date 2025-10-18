¡De vuelta a casa! Estas mascotas requieren su ayuda para reencontrarse con sus familias
Desde su comunidad, sus redes o simplemente prestando atención en la calle, usted puede ayudar a que los animales de esta pizarra regresen con quienes los aman.
Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.
Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.
En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.
Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.
Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.
Mascotas perdidas
Nombre de la perra perdida: ‘Mía’.
Lugar donde fue vista por última vez: San José, Guadalupe, Purral Abajo, por la Iglesia San Pío X.
Descripción: Schnauzer de pelo negro, está ciega, tiene el pelo un poco más corto y es de tamaño mediano. Se perdió el 9 de octubre.
Si tiene información sobre ‘Mía’, puede llamar al 8707-9163 o al 8930-5162.
Nombre del perro perdido: ‘Thor’.
Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Ciruelas, Cruce de Siquiares.
Descripción: Salchicha arlequín color chocolate, con una mancha café alrededor del ojo derecho y ojos color café claro. Se perdió el 15 de octubre.
Si tiene información sobre ‘Thor’, puede llamar al 8550-5997.
Nombre del perro perdido: ‘Lobo’.
Lugar donde fue visto por última vez: San José, Aserrí.
Descripción: Adulto mayor, de 14 años, blanco y negro. Está rapado porque el veterinario tuvo que curarlo hace un tiempo y le falta una parte de la orejita. Se perdió el 3 de octubre en la noche.
Si tiene información sobre ‘Lobo’, puede llamar al 8507-8148.
“Su familia está muy preocupada, cualquier información es valiosa para localizarlo.”
Nombre de la perra perdida: ‘Bella’.
Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, San Rafael de Oreamuno, urbanización Vista Hermosa.
Descripción: Negra pequeña con canas en el hocico, pelaje lacio de longitud media. Es adulta y toma medicamentos. Se extravió el 13 de octubre.
Si tiene información sobre ‘Bella’, puede llamar al 8891-8575 o al 6184-2945.
“Su familia sale todos los días a buscarla. Están muy angustiados.”
Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia.
Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas. Puede repasar cuáles mascotas están perdidas en este link.
*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.