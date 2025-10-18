¡De vuelta a casa! Estas mascotas requieren su ayuda para reencontrarse con sus familias

Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.

Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.

Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.

Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Mía’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Guadalupe, Purral Abajo, por la Iglesia San Pío X.

Descripción: Schnauzer de pelo negro, está ciega, tiene el pelo un poco más corto y es de tamaño mediano. Se perdió el 9 de octubre.

Si tiene información sobre ‘Mía’, puede llamar al 8707-9163 o al 8930-5162.

Nombre del perro perdido: ‘Thor’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Ciruelas, Cruce de Siquiares.

Descripción: Salchicha arlequín color chocolate, con una mancha café alrededor del ojo derecho y ojos color café claro. Se perdió el 15 de octubre.

Si tiene información sobre ‘Thor’, puede llamar al 8550-5997.

﻿Nombre del perro perdido: ‘Lobo’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Aserrí.

Descripción: Adulto mayor, de 14 años, blanco y negro. Está rapado porque el veterinario tuvo que curarlo hace un tiempo y le falta una parte de la orejita. Se perdió el 3 de octubre en la noche.

Si tiene información sobre ‘Lobo’, puede llamar al 8507-8148.

“Su familia está muy preocupada, cualquier información es valiosa para localizarlo.”

Nombre de la perra perdida: ‘Bella’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, San Rafael de Oreamuno, urbanización Vista Hermosa.

Descripción: Negra pequeña con canas en el hocico, pelaje lacio de longitud media. Es adulta y toma medicamentos. Se extravió el 13 de octubre.

Si tiene información sobre ‘Bella’, puede llamar al 8891-8575 o al 6184-2945.

“Su familia sale todos los días a buscarla. Están muy angustiados.”





Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.