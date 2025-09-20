¡De vuelta a casa! Estas mascotas requieren su ayuda para reencontrarse con sus familias

Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.

Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.

Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.

Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Amira’.

Lugar donde fue vista por última vez: Limón, Talamanca, Cahuita, Puerto Viejo, calle Lunatica.

Descripción: Color anaranjado, orejitas con un poco de negro que parecen trenzadas. Llevaba collar y plaquita con número de identificación. Se perdió el 18 de setiembre.

​“Amira necesita atención médica lo antes posible, tuvo una intoxicación reciente y estaba en tratamiento”, explicaron sus dueños.

Si tiene información sobre ‘Amira’, puede llamar al 7109-1388.

Nombre del perro perdido: ‘Zeus’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Ciudad Colón, calle El Nance.

Descripción: Adulto mayor, cojo, le falta la oreja derecha, medio ciego y sordo. Se perdió el 17 de setiembre.

Si tiene información sobre ‘Zeus’, puede llamar al 8584-3853.

Nombre de la perra perdida: ‘Akira’.

Lugar donde fue vista por última vez: Salitrillos de Aserrí, San José.

Descripción: Hembra, mediana, blanco con café claro. Se perdió el 11 de setiembre.

Si tiene información sobre ‘Akira’, puede llamar al 7179-0522 o al 8944-5209.





Nombre de la perra perdida: ‘Nala’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Guadalupe.

Descripción: Hembra con enfermedad endocrina que requiere cuidados médicos. Se perdió el 16 de setiembre.

​“Su familia está muy angustiada y temen que tenga una recaída. Si alguien la resguardó, por favor comuníquese; no se harán preguntas”, indicó Guardianes.

Si tiene información sobre ‘Nala’, puede llamar al 6051-5451. Se ofrece recompensa.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.