¡De vuelta a casa! Estas mascotas requieren su ayuda para reencontrarse con sus familias

Cada día en Costa Rica, muchas familias enfrentan el dolor de no saber dónde está ese miembro peludo que alegra su hogar. Ya sea por un portón que quedó abierto, un paseo que terminó mal o incluso por robo, son muchos los perros y gatos que se extravían, dejando tras de sí un profundo vacío emocional.

Por eso, en esta sección llamada ¡De vuelta a casa!, Teletica.com se une a la misión de Guardianes de Perros, una organización que, desde 2016, trabaja incansablemente para reunir a las mascotas con sus seres queridos.

Aquí encontrará publicaciones con los casos más recientes de animales extraviados: fotografías, señales particulares, zonas donde fueron vistos por última vez y cómo contactar a la familia.

Le invitamos a ser parte activa de esta red de apoyo. Esté atento en su comunidad, comparta la información en redes sociales o simplemente guarde los datos por si los necesita. Un gesto suyo puede cambiarle la vida a una mascota… y también a su familia.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Yuri’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Grecia, San Roque.

Descripción: es una border collie, negro con blanco, muy gordita. Se perdió el 02 de agosto.

Si tiene información sobre esta perrita, puede comunicarse al 8630-2574 o al 8505-9367.

Nombre de la perra perdida: ‘Blacky’.

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, La Unión, La Carpintera.



Descripción: hembra de 14 años de edad. Es mestiza. Se perdió el 19 de julio.



​ "Una avispa la pico y salió corriendo desesperada, tratamos de alcanzarla, pero no la logramos alcanzar. Por favor ayúdenos, si sabe de su paradero, escríbanos, estamos muy angustiados", dijo su familia.

Si tiene información sobre ‘Blacky’, puede llamar al 8842-0687‬ o al 8363-1592.

Nombre de la perra perdida: 'Nina'

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Residencial Lisboa.



Descripción: hembra pelo largo, negro. Se perdió el martes 22 de julio.



Si tiene información sobre ‘Nina’, puede llamar al 8979-3533.

Nombre de la perra perdida: ‘Ameli’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Canoas, Residencial Campo Verde.

Descripción: hembra. Tiene 13 años. Se perdió el 12 de agosto.

"Estamos muy angustiados ella ya es una adulta mayor y tiene episodios seniles", expresaron sus dueños.

Si tiene información sobre ‘Ameli’, puede comunicarse al 8337-1966.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.