¡De vuelta a casa! Estas familias necesitan ayuda para encontrar a sus mascotas

En distintos puntos de Costa Rica, cada semana se repite una historia que preocupa a decenas de familias: la desaparición de sus mascotas. Ya sea por un descuido, un portón abierto o un susto inesperado, muchos perros y gatos se extravían y dejan un vacío enorme en sus hogares.

Ante esta realidad, Teletica.com, mediante la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca servir como puente para que estas mascotas puedan regresar con quienes las esperan con angustia y esperanza.

En este espacio encontrará los casos más recientes, con fotografías, descripciones, lugares donde fueron vistas por última vez y los contactos directos de las familias.

Su apoyo es fundamental: observe su entorno, comparta la información y conserve los datos. Un pequeño gesto puede ser determinante para lograr un reencuentro.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Lunita’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, San Miguel de Turrialba Norte.

Descripción: Es pequeñita, color café con negro. Se perdió el 3 de febrero.

Si usted sabe de su paradero, comuníquese al 7222-8789 o al 6349-1151.

Nombre de la perra perdida: ‘Poli’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, San Rafael Abajo de Desamparados, barrio Vizcaya.

Descripción: Es negrita, colochita, pequeñita, con la carita llena de canas, ya que tiene 12 años. Tiene un tumor benigno en un costado de su pancita.

Si usted conoce su paradero, llame al 8940-1683.

Nombre del perro perdido: ‘Brownie’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Santa Ana, barrio Vásquez.

Descripción: Color café oscuro, pequeño, porta un collar antipulgas. Se perdió el 25 de enero.

Si tiene información, puede brindarla al 7253-2894.

Nombre de la mascota perdida: ‘Kira’ (macho, 2 meses).

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, Guararí, urbanización El Carao.

Descripción: color naranja con rayas blancas, punta de la cola blanca, ojos celestes, bigotes largos y una arruguita al lado izquierdo. No conoce la zona ni está acostumbrado a estar solo. Se perdió el domingo 1.° de febrero.

Si usted sabe de su paradero, comuníquese al 6176-2657.

La desaparición de una mascota no solo genera preocupación, también pone a prueba la solidaridad de las comunidades. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que encontrar una mascota implica responsabilidad. Antes de adoptarla o comprar un animal, verifique siempre su procedencia. Podría estar ayudando, sin saberlo, a una familia que aún la busca.

Puede repasar más casos de perros y gatos perdidos en este enlace.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda directa a las familias afectadas.

​