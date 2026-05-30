¡De vuelta a casa! Casos recientes de mascotas extraviadas en Costa Rica

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

"Es muy importante alertar ahora que estamos iniciando época de lluvias y recordar tomar las precauciones necesarias. En esta época se duplican los extravíos tanto de perros como de gatitos. "Para muchos perritos, las tormentas no son solo lluvia: pueden representar muchísimo miedo y ansiedad. Los truenos, relámpagos, el viento fuerte e incluso los cambios de presión pueden desorientarlos y hacer que entren en pánico. Muchos intentan esconderse, salir corriendo o escapar sin medir el peligro. "Por eso les pido que, si saben que va a llover, no los dejen afuera ni amarrados en patios o corredores. Lo ideal es tenerlos dentro de casa, en un espacio seguro, con puertas y ventanas bien cerradas. Revisen collar, pechera o portón, porque cuando el miedo los invade pueden hacer cosas que normalmente nunca harían. "Acompañémoslos si podemos. Dejémosles su camita, una cobija, música suave o algo que les dé tranquilidad. "Prevenir puede evitar horas de angustia y también que un peludito termine perdido tratando de huir de su miedo", expresó Ericka Martínez, de Guardianes de Perros.

​Mascotas perdidas

Nombre de la mascota perdida: ‘Zoey’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Central, Residencial El Molino.

Descripción: cachorrita tricolor, con collar rosado. Se perdió el 21 de mayo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8864-9284. Agradecemos compartir.

Nombre del perro perdido: ‘Beily’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Coronado, San Pedro, La Colmena.

Descripción: perro macho de 5 años, color negro con café, muy dócil. Se perdió el 23 de mayo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7113-2550. Agradecemos compartir por favor.

Nombre del perro perdido: ‘Lucky’.

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, Cervantes de Alvarado, urbanización Linda Vista.

Descripción: color negro con gris. La familia indica que es un perro de asistencia y que están desesperados por encontrarlo. Llevaba placa de identificación.

"Es mi compañero de asistencia, estamos desesperados. Por favor, si lo encuentran llámenos lo antes posible", expresó su familia.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 6411-8079. Agradecemos compartir.

Nombre del perro perdido: ‘Milo’.

Lugar donde fue visto por última vez: Heredia, Mercedes Norte, Residencial Boruca 1.

Descripción: tamaño mediano, color blanco con café, orejas paradas y collar negro con placa. Se perdió el 28 de mayo.

La familia asegura que es muy nervioso y desconfiado.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8843-9101 o al 7020-2816. Agradecemos compartir.

Perder una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.