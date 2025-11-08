¡De vuelta a casa! Casos recientes de mascotas extraviadas en Costa Rica

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias viven un dolor silencioso: la pérdida de su mascota. Ya sea por un descuido en el hogar, un paseo que terminó en desaparición o incluso por casos de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un profundo vacío en quienes los esperan.

Frente a esta situación, Teletica.com, a través de la sección “¡De vuelta a casa!”, y en colaboración con Guardianes de Perros, se esfuerza por reconectar a las mascotas perdidas con sus familias.

Aquí podrá encontrar los casos más recientes, incluyendo fotografías, detalles específicos de cada animal, el lugar donde fueron vistos por última vez y la manera de contactar a sus dueños.

Lo invitamos a sumarse a esta causa. Preste atención a su alrededor, comparta esta información en sus redes sociales o guarde los datos por si pueden ser útiles. Un pequeño gesto suyo puede significar una gran diferencia en la vida de una mascota y de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Leia’.

Lugar donde fue vista por última vez: Calle Doña Bella, Rincón Herrera, La Guácima.



Descripción: color negro con una mancha blanca en el pecho. Se perdió el 31 de octubre.

Si sabe de su paradero, llamar al 8731-5005.

Nombre de la perra perdida: ‘Emma’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Ipis de Guadalupe, Avenida los Higos.



Descripción: pequeña, blanco con negro. Se perdió el 3 de noviembre.

Si sabe de su paradero, llamar al 7179-7550.

Nombre de la perra perdida: ‘Nala’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, Turrialba, Campabadal.



Descripción: hembra, tamaño mediana, color negro y café. Se extravió el lunes 27 de octubre.

Si sabe de su paradero, llamar al 8735-8556.



Nombre de la gata perdida: ‘Silver’.

Lugar donde fue vista por última vez: Calle Blancos, Goicoechea, Montelimar.



Descripción: gata gris ruso azul. Se perdió el 1 de setiembre.

Si sabe de su paradero, llamar al 8585-64-03.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

﻿*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.