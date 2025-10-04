¡De vuelta a casa! Casos recientes de mascotas extraviadas en Costa Rica

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias viven un dolor silencioso: la pérdida de su mascota. Ya sea por un descuido en el hogar, un paseo que terminó en desaparición o incluso por casos de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un profundo vacío en quienes los esperan.

Frente a esta situación, Teletica.com, a través de la sección “¡De vuelta a casa!”, y en colaboración con Guardianes de Perros, se esfuerza por reconectar a las mascotas perdidas con sus familias.

Aquí podrá encontrar los casos más recientes, incluyendo fotografías, detalles específicos de cada animal, el lugar donde fueron vistos por última vez y la manera de contactar a sus dueños.

Lo invitamos a sumarse a esta causa. Preste atención a su alrededor, comparta esta información en sus redes sociales o guarde los datos por si pueden ser útiles. Un pequeño gesto suyo puede significar una gran diferencia en la vida de una mascota y de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Oliver’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, San Ramón, San Juan.



Descripción: blanco con café, muy miedoso. Se perdió el 26 de septiembre.

Si sabe de su paradero, llamar de inmediato al 7298-4899.

Nombre del perro perdido: ‘Loky’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Puriscal, Barrio Corazón de Jesús por el estadio municipal.



Descripción: pequeño, color negro. Se perdió el 1 de octubre.

“Les pido con todo mi corazón que me ayuden a localizar a Loky, estamos muy angustiados. Si usted lo encontró, por favor llámenos, estamos a la espera”, explicaron sus dueños.

Si sabe de su paradero, llamar al 8817-0828.

Nombre del perro perdido: ‘Teodoro’.

Lugar donde fue visto por última vez: Guanacaste, Liberia, Pijije.



Descripción: Shih Tzu, blanco con negro, pelo ni tan corto ni tan largo. Se perdió domingo en la madrugada 21 de septiembre.

Su familia está desesperada, ya que viven en una zona montañosa. Comuníquese al 7158-7971 si tiene información.

Nombre de la perra perdida: ‘Perla’.

Lugar donde fue vista por última vez: Desamparados de Alajuela, sector de La Claudia, el día 2 de octubre.



Descripción: adulta, 14 años, un poco sorda. Tiene una cicatriz debajo del ojo derecho. Parece que la subieron a un carro.

Su familia solicita toda la ayuda posible, es compañera emocional. Contacto: 8478-6775 o 2269-6211.​

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.