¡De vuelta a casa! Ayude a reunir a estas mascotas con sus familias

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​"El apoyo emocional que brinda un peludito es sumamente importante para muchas personas, especialmente en temas de salud mental. Su presencia ayuda a disminuir la soledad y el estrés. Para muchos, una mascota no es solo un animal, sino un verdadero miembro de la familia. Por eso, abordar y apoyar estos temas resulta fundamental, no solo porque acompañamos a las personas en su dolor, sino también porque las redes sociales pueden convertirse en una herramienta poderosa para generar empatía y realizar buenas acciones. "Hoy en día, los peluditos ocupan un lugar muy importante en la vida emocional de las personas, y validar sus emociones cuando enfrentan una pérdida puede marcar una gran diferencia al atravesar un momento tan difícil como lo es un extravío", expresó Ericka Martínez, de Guardianes de Perros.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Bruno’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Desamparados, Residencial Bulevar en San Antonio.

Descripción: perrito de apoyo emocional, color negro y peludito. Se perdió el 1.º de mayo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7083-4859 o 8821-7737. Agradecemos compartir.

No﻿mbre del gato perdido: ‘López’ (10 años).

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Urbanización Montenegro, por el Estadio Alejandro Morera Soto.

Descripción: mechudo, color amarillo con blanco, muy cariñoso. Tiene problemas hepáticos, por lo que consume alimento especial. Tiene la cola gruesa.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7012-2283. Agradecemos compartir.

Nombre del perro perdido: ‘Cholo’ (19 años).

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, Dulce Nombre, Urbanización Los Helechos.

Descripción: viejito, canoso con gris, renco, medianito y usa pañuelo azul para perritos. Se perdió el 4 de mayo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8315-9269. Agradecemos compartir.

Nombre del gato perdido: ‘Mizu’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, La Guácima centro.

Descripción: gato macho, castrado, joven, pelaje color blanco y negro, ojos amarillos y manchas tipo pecas en su patita derecha. Tiene una mancha negra en el labio y debajo de la barbilla. Se perdió el 11 de abril.

La familia indica que lo ha buscado incansablemente, pero no ha logrado ubicarlo.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 6385-6784. Agradecemos compartir.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.