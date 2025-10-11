¡De vuelta a casa! Ayude a reunir a estas mascotas con sus familias

Muchas familias en Costa Rica viven, día tras día, la incertidumbre y el dolor de no saber dónde se encuentra su mascota.

Con el fin de apoyar a quienes atraviesan esta situación, Teletica.com puso en marcha la pizarra digital ¡De vuelta a casa!, un espacio donde se publican casos recientes de animales desaparecidos para facilitar su retorno al hogar.

La información es proporcionada por Guardianes de Perros, una organización que, desde 2016, se dedica a localizar mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted podrá encontrar los datos esenciales para identificar al animal y comunicarse con su familia: fotografías recientes, características físicas y la zona donde fue visto por última vez.

Esta iniciativa busca que cada persona, desde su hogar, su barrio o a través de las redes sociales, se convierta en un eslabón clave para ayudar a reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.

Si tiene información sobre alguna de estas mascotas, no dude en comunicarse. Incluso el apoyo más pequeño puede marcar una gran diferencia

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Bob’.

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, El Guarco, Tobosi.

Descripción: 12 años, color sal y pimienta, raza pequeña, 6 kg, no está castrado. Necesita cuidados médicos por su enfermedad. Lleva placa con número de teléfono.

Si tiene información sobre ‘Bob’, puede comunicarse al 8314-73-02.

Nombre de la perra perdida: ‘Sookie’.

Lugar donde fue vista por última vez: Rancho la Merced, Uvita de Osa, Puntarenas.

Descripción: Chihuahua de pelo largo bicolor. Se perdió el 4 de octubre. Zona montañosa, se agradece cualquier consejo o ayuda para localizarla.

Si tiene información sobre ‘Sookie’, puede comunicarse al 8360-89-68.

Nombre del perro perdido: ‘Rótula’.

Lugar donde fue visto por última vez: Limón, Pococí, La Colonia.

Descripción: Color canelo, patas largas, cola enrollada y grande. Se perdió el 28 de setiembre. Se solicita apoyo del pueblo de Pococí y de todo Costa Rica para localizarlo.

Si tiene información sobre ‘Rótula’, puede comunicarse al 6093-77-55.

Nombre del perro perdido: ‘Matheo’.

Lugar donde fue visto por última vez: Barrio La Cruz, Filadelfia, Guanacaste.

Descripción: Negro con manchita blanca en el pecho, pintitas café discretas en el lomo. Requiere cuidados especiales. Se extravió el 11 de setiembre. Se ofrece recompensa.

Si tiene información sobre ‘Matheo’, puede comunicarse al 8848-48-29.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Gracias a su ayuda y al trabajo de Guardianes, varios casos de animales extraviados ya han recibido atención.

Puede repasar cuáles mascotas están perdidas en este link.