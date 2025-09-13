¡De vuelta a casa! Ayude a reunir a estas mascotas con sus familias

Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.



Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en el que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.



Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.



Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Lila’.

Lugar donde fue vista por última vez: Birrí, Santa Bárbara, Heredia.

Descripción: perrita zaguate, pequeña, color café claro. Se perdió el 11 de setiembre.



​"Ayuda estamos muy angustiados, tiene 16 años le cuesta un poco escuchar y ver, en ocasiones camina con la cabecita torcida", explicó familia.

﻿

Si tiene información sobre ‘Lila’, puede llamar al 8390-2038.



Nombre del perro perdido: ‘Chiky’. Lugar donde fue vista por última vez: Orosí, Cartago. Descripción: Es pequeño negro. Se perdió el martes 9 de Setiembre.

​"Estamos muy angustiados es un adulto mayor, tiene 13 años", recalcaron sus dueños. Si tiene información sobre ‘Chiky’, puede llamar al 7018-9264.