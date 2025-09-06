¡De vuelta a casa! Ayude a estos perros y sus dueños a reencontrarse

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección “¡De vuelta a casa!”, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Bonita’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Alajuelita, La Aurora, por barrio Veracruz y alrededores.



Descripción: hembra. Es blanca con orejas manchadas, tiene una mancha en el contorno del ojo derecho, no tiene cola. Muy dócil y asustadiza.

​"Estaba lloviendo mucho con rayería, por esa razón ella escapó. Es mi compañía emocional, estoy desesperada", expresó su dueña.

Si tiene información sobre ‘Bonita’, puede comunicarse al 8462-0812 o al 7133-6208.

Nombre del perro perdido: ‘Garbanzo’.

Lugar donde fue visto por última vez: Cartago, San Blas, El Carmen.



Descripción: pequeño. Tiene 17 años, problemas de corazón y le cuesta respirar. Se perdió el 28 de agosto.

Si tiene información sobre ‘Garbanzo’, puede llamar al 8691-1545.

Nombre de la perra perdida: ‘Candi’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, San Rafael, Oreamuno, residencial Takisku.



Descripción: hembra mediana. Se perdió el 26 de julio.



​"Candi es una perrita comunitaria, no es de una familia: es de toda una comunidad y la amamos mucho", explicaron.

Si tiene información sobre ‘Candi’, puede llamar al 8939-5693 o al 8850-9696.

Nombre de la perra perdida: ‘Akira’.

Lugar donde fue vista por última vez: Barreal de Heredia, calle La Granja.

Descripción: es una perrita adulta mayor, tiene 10 años. Es tranquila, difícil de agarrar, no muerde y rara vez ladra. Se perdió el 29 de agosto.

​ "La rescatamos de maltrato hace muchos años, no queremos que sufra más", acotaron sus dueños, quienes están desesperados por encontrarla.

Si tiene información sobre ‘Akira’, puede comunicarse al 7005-0903 o al 7054-2555.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.