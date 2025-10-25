¡De vuelta a casa! Ayude a estas mascotas y a sus dueños a reencontrarse

Decenas de familias costarricenses enfrentan, día a día, la angustia de perder a su mascota. Ya sea por un descuido, un portón que quedó entreabierto o incluso a causa del robo, el resultado es siempre el mismo: un vacío profundo y la esperanza constante de volver a ver a ese ser querido.

Consciente de esa realidad, Teletica.com habilitó una pizarra digital llamada ¡De vuelta a casa!, en la que se publican casos recientes de animales desaparecidos, con el objetivo de facilitar su regreso al hogar. La información es suministrada por la organización Guardianes de Perros, que desde 2016 trabaja en la localización de mascotas extraviadas en todo el país.

En cada publicación, usted encontrará los datos clave para reconocer al animal y contactar a su familia: desde fotografías recientes hasta descripciones físicas y la zona donde se perdió.

Este esfuerzo busca que usted, desde su casa, su barrio o incluso en redes sociales, se convierta en un puente para reunir a estos animales con quienes los esperan con cariño.

Si tiene alguna información, no dude en comunicarse. Su ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una gran diferencia.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Fify’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Zapote, barrio La Gloria.

Descripción: la gata es gris con blanco, ojos verdes y grandes, anda un collar rosado (sin el lazo) y lleva en el collar el nombre y número de teléfono grabado. Se perdió el lunes 6 de octubre en la noche. Se ofrece recompensa ₡100.000.

Si tiene información sobre ‘Fify’, puede llamar al 7203-0037 o al 8703-4698.

Nombre de la perra perdida: ‘Gara’.

Lugar donde fue vista por última vez: Samara, Guanacaste, playa de Buenavista.

Descripción: pesa 4 kilos, mestiza. Lleva un collar rosa y otro gris antiparasitario. Es muy miedosa. Se perdió el 17 de octubre.

Si tiene información sobre ‘Gara’, puede llamar al 6277-5640.

Nombre del perro perdido: ‘Snoopy’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Villa Elia, Río Segundo.

Descripción: chihuahua, blanco con mancha café en el ojo. Se perdió el 20 de octubre. Estaba con sus dueños desde que tenía un mes y es parte de la familia.

Si tiene información sobre ‘Snoopy’, puede llamar al 8807-7930 o al 6427-9076.

Nombre del perro perdido: ‘Chester’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Alajuelita, urbanización García Monge.

Descripción: Chester es un adulto mayor de 10 años y le faltan unos dientes. Se perdió el 20 de octubre.

Si tiene información sobre ‘Chester’, puede llamar al 8405-1967.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas. Puede repasar cuáles mascotas están perdidas en este link.