¡De vuelta a casa! Ayude a estas mascotas a reencontrarse con sus familias

Muchas familias enfrentan el dolor de no saber dónde está ese miembro peludo que alegra su hogar. Ya sea por un portón que quedó abierto, un paseo que terminó mal, huir porque se asustaron por un fenómeno climatológico o incluso por robo, son muchos los perros y gatos que se extravían, dejando tras de sí un profundo vacío emocional.

​"Seguimos con los casos sin parar, cambiando de estrategias, estamos con una ola de extravío de mascotas grandes. Algo que no es nada normal, estamos investigando que es lo que podría estar pasando, aparte que la lluvia duplica los casos. Muchas mascotas se pierden en las montañas", explicó Ericka Martínez, de Guardianes de Perros.

Por eso, en esta sección llamada ¡De vuelta a casa!, Teletica.com se une a la misión de Guardianes de Perros, una organización que, desde 2016, trabaja incansablemente para reunir a las mascotas con sus seres queridos.

Aquí encontrará publicaciones con los casos más recientes de animales extraviados: fotografías, señales particulares, zonas donde fueron vistos por última vez y cómo contactar a la familia.

Le invitamos a ser parte activa de esta red de apoyo. Esté atento en su comunidad, comparta la información en redes sociales o simplemente guarde los datos por si los necesita. Un gesto suyo puede cambiarle la vida a una mascota… y también a su familia.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Theo’.

Lugar donde fue vista por última vez: Las Vueltas de la Guácima, Alajuela

Descripción: perro negro. Necesita medicamento. Se perdió el 19 de agosto.



Si tiene información sobre este perrito, puede comunicarse al 8891-7287‬.

Nombre de la perra perdida: ‘Princesa’.

Lugar donde fue visto por última vez: Pedregal de Loyola, Cartago.



Descripción: hembra blanca con beige, mediana. Se perdió el 14 de agosto.



​ "Es muy importante para mí y mis hijos, es mi familia", dijo su familia.

Si tiene información sobre ‘Princesa’, puede llamar al 6077-6429.

Nombre del perro perdido: 'Max'

Lugar donde fue visto por última vez: Colima de Tibas.

Descripción: macho blanco, con pocas manchas cafés, anda sin collar. Se perdió el 17 de agosto.



Si tiene información sobre ‘Max’, puede llamar al 8972-4210.

"Me siento muy mal, busco día y noche y no logro localizarlo. Si usted sabe su paradero, llame de inmediato. Estamos desesperados", explicó su familia.



Nombre de la perra perdida: ‘Nina’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Pavas, detrás de Munkel.

Descripción: hembra blanca con manchas, pelo corto, raza Sharpei con Labrador. Se perdió el 20 de agosto.

"Estamos muy angustiados ella ya es una adulta mayor y tiene episodios seniles", expresaron sus dueños.

Si tiene información sobre ‘Nina’, puede comunicarse al 6047-2873.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.