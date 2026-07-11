¡De vuelta a casa! Ayude a estas mascotas a reencontrarse con sus dueños

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Kamali’.

Lugar donde fue vista por última vez: Santa Bárbara de Heredia, 400 metros al oeste del Palí.

Descripción: tiene las orejas largas y necesita medicación. Se perdió el 29 de junio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8322-2424 o al 8553-1713. Su familia pide comunicarse lo antes posible y agradece toda la ayuda para encontrarla.

Nombre del gato perdido: ‘Jasan’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, Pavas, Rohrmoser, El Triángulo.

Descripción: de color negro, con las patitas, el pecho, las orejitas y el bigote color café. Se perdió el 2 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7252-9134. Se ofrece recompensa a quien lo entregue.

Nombre del gato perdido: ‘Gordo’.

Lugar donde fue visto por última vez: Barrio Lourdes, Montes de Oca, San José.

Descripción: pelaje blanco crema, cola y carita con rayas color naranja, nariz rosada y ojos celestes. Se perdió el 1.º de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8352-4414. Cualquier información puede ayudar a que regrese a casa.

Nombres de los perros perdidos: ‘Bruno’ y ‘Liam’.

Lugar donde fueron vistos por última vez: San José, Tibás, León XIII, por el Polideportivo.

Descripción: son dos perritos de tamaño pequeño que se extraviaron juntos. Ambos son adultos mayores y padecen dermatitis. El perrito blanco requiere mayores cuidados debido a esta condición. Se perdieron el 4 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 6280-8667 o al 8725-5945. Su familia agradece cualquier información que permita encontrarlos.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

﻿*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.