¡De vuelta a casa! Ayude a estas mascotas a reencontrarse con sus dueños

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Rati’.

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, Santa Rosa, Santo Domingo.

Descripción: hembra blanca con negro, peluda, ojos café claro. Anda la colita rapada porque padece problemas de piel. Se perdió el 8 de diciembre.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 8848-7445.

Nombre de la perra perdida: ‘Lola’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Palmares, Urbanización El Valle.

Descripción: perrita negrita, muy nerviosa. Se escapó el 7 de diciembre.

A la persona que la resguardó, su familia le agradece comunicarse lo antes posible al 8644-3251. La información será confidencial. Cada compartir cuenta.

Nombre de la perra perdida: ‘Pomi’.

Lugar donde fue vista por última vez: San José, Paso Ancho, Monte Azul.

Descripción: cafecita, con carita de osito, muy nerviosa y asustadiza. Se perdió el 9 de diciembre.

Su familia está muy angustiada. Si conoce su paradero, por favor llamar al 6184-1401. Agradecemos compartir.

Nombre de la mascota perdida: ‘Cleo’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Atenas, Calle Mora.

Descripción: gata blanca con cola oscura, tres colores, ojos verdes, café y negro en cabeza y orejas. No conoce la zona porque su familia recién se mudó. Se ofrece recompensa.

Si la ve o tiene información, comunicarse al 8621-4165 o 8470-2181. Cada compartir puede ser clave para que vuelva a casa.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.​