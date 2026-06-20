¡De vuelta a casa! Ayude a estas familias a encontrar a sus mascotas extraviadas

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

"Perder a una mascota es una experiencia profundamente angustiante y dolorosa. No pierdan la esperanza y realicen una búsqueda organizada y constante. No olviden mantener la calma en la medida de lo posible. "Los animales perdidos suelen actuar de manera diferente a como lo hacen en casa; un perro sociable puede esconderse y un gato cariñoso puede evitar el contacto por miedo. Comprender esto puede marcar la diferencia en la forma de buscarlos. "Recuerden que no están solos. Apóyense en familiares, amigos y en la comunidad. Cada publicación compartida, cada llamada y cada persona que se une a la búsqueda aumenta las posibilidades de que su mascota regrese a casa. "Hemos visto muchos reencuentros que parecían imposibles. Mientras exista una posibilidad, vale la pena seguir intentándolo", expresó Ericka Martínez, de Guardianes de Perros.

​Mascotas perdidas

Nombre de la mascota perdida: ‘Onix’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Naranjo, San Juanillo.

Descripción: requiere medicamento diario debido a una condición de salud. Se perdió el 14 de junio. Se ofrece recompensa a quien lo entregue.

"Necesita medicamento diario por su condición de salud. Ayúdennos, por favor", dijo su familia.

Si usted conoce de su paradero, por favor, comunicarse lo antes posible al 8951-4341. Agradecemos compartir.

Nombre de la mascota perdida: ‘Homero’.

Lugar donde fue visto por última vez: Puntarenas, Zona Sur, Copa Buena de Agua Buena.

Descripción: pequeño, de pelo blanco, cola cortada y collar negro con un pañuelo azul y blanco. Tiene una verruga a la par de la nariz. Se perdió el 16 de junio.

Por favor, si usted conoce de su paradero, comunicarse lo antes posible al 6044-5670. Agradecemos compartir.

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Nombre de la mascota perdida: ‘Richard’.

Lugar donde fue visto por última vez: San José, El Carmen de Paso Ancho, cerca del Megasúper de Parque La Paz.

Descripción: macho de color claro, con el pecho y las patas blancas, como si llevara puestas unas botitas. Le falta un colmillo. Es de tamaño mediano, delgado, liviano y muy dócil. Se perdió el 13 de junio.

Si usted sabe de su paradero, por favor, comuníquese al 6130-2584. Agradecemos compartir.

Nombre de la mascota perdida: ‘Prinss’.

Lugar donde fue vista por última vez: Cartago, San Nicolás.

Descripción: color gris con blanco, pequeña, de aproximadamente 30 centímetros de altura. Tiene 16 años. Se perdió el 9 de junio.

"Por favor ayúdennos, estamos desesperados," indicó la familia.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8532-7781. Agradecemos compartir.

Perder una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.