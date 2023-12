¡Cuide a su mascota! Durante esta época aumentan golpes de calor e intoxicaciones

26 de diciembre de 2023, 8:08 AM

Las mascotas no solo sufren por la pólvora durante esta época del año. También corren el riego de intoxicaciones, golpes de calor y otras lesiones .

En medio de las fiestas y celebraciones no se olvide los cuidados que requieren las mascotas.

​Por otra parte, no deje solas a las mascotas en la casa. Asegúrese que en todo momento tengan agua y comida fresca, evite que ingieran comidas que no sean aptas para su organismo, no les de huesos o restos de cenas, ya que pueden ocasionar daños severos a su organismo.