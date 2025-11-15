¡Cuidado! Estas prácticas favorecen que su mascota desarrolle sobrepeso

El sobrepeso en mascotas es un problema creciente que refleja situaciones similares a las humanas.

“Si nosotros tenemos sobrepeso y además les damos alimentos extra aparte del concentrado, podemos aumentar su peso. Esto lo vemos tanto en perros como en gatos”, explica Mauricio Jiménez, veterinario y académico de la Universidad Nacional (UNA).

El especialista advierte que el sobrepeso no solo afecta la apariencia de las mascotas, sino su salud, provocando problemas osteoartríticos, dolor en las articulaciones, sobrecarga en tendones y ligamentos, y afectaciones en órganos como hígado, riñones y corazón.

Entre las causas más comunes, Jiménez destaca: exceso de comida, premios frecuentes, falta de ejercicio, y la dinámica familiar.

“A veces los dueños dan jamón, galletas o pequeñas porciones porque ven que el perro llora o tiene hambre. Otros animales incluso se comen la comida de otros perritos en casa, o reciben el alimento correcto, pero algún familiar les da más, y eso dificulta mucho la pérdida de peso”, comenta.

¿Cómo saber si mi mascota tiene sobrepeso?

Según el especialista, algunas señales son visibles: dificultad para caminar, poca energía, dolor en articulaciones y exceso de grasa alrededor del abdomen y costillas.

“Llegan a consulta perros y gatos con problemas de rodilla, poco desarrollo muscular y sobrecarga en tendones. Además, algunos presentan cambios en exámenes de sangre que indican problemas metabólicos o diabetes incipiente”, explica Jiménez.

Soluciones y recomendaciones

Para prevenir y tratar el sobrepeso, los veterinarios recomiendan un programa de reducción de peso basado en alimentación controlada y ejercicio supervisado. La disciplina familiar es clave: cualquier exceso de comida o premios puede desbaratar el proceso.

El ejercicio es fundamental.

“Recomiendo sacar a la mascota a caminar al menos dos veces al día, entre 10 y 15 minutos. Razas jóvenes y activas necesitan más ejercicio, y para perros con problemas articulares se pueden usar alternativas como la natación o juegos controlados”, explica el especialista.

Algunas razas son más propensas al sobrepeso por factores genéticos o anatómicos. Los perros salchicha “suelen pasar mucho tiempo en casa y su anatomía alargada los hace más propensos a problemas de columna”, advierte Jiménez.

Bulldogs franceses e ingleses enfrentan dificultades respiratorias que limitan su ejercicio, lo que aumenta el riesgo de obesidad.

El mensaje del especialista es claro: