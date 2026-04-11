Cuatro mascotas extraviadas necesitan de su ayuda para volver a casa

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con su sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre del perro perdido: ‘Lucho’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, San Rafael, Los Portones.

Descripción: no tiene colita. Se perdió el 6 de abril.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8323-0211. Se ofrece recompensa.

Nombre del perro perdido: ‘Patacón’.

Lugar donde fue visto por última vez: Alajuela, Palmares, Buenos Aires.

Descripción: color café con pintas negras. Se perdió el 4 de abril.

Si usted sabe de su paradero, comuníquese al 8642-0231. La familia solicita a quien lo resguarda que lo devuelva.

Nombre de la gata perdida: ‘Julie’.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Coyol, subestación del ICE.

Descripción: tiene 9 años, un lunar en el cachete derecho y pecho blanco. Se perdió el 5 de abril.

Si usted sabe de su paradero, llame al 8730-6971. Agradecemos compartir.

Nombre del gato perdido: ‘Onix’.

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, Santo Domingo, por el Inbioparque.

Descripción: atigrado, con patitas y pecho blanco, muy “hablantín”. Tiene una enfermedad hepática y requiere tratamiento diario.

Si usted sabe de su paradero, puede brindar la información al 8811-6625 o 8911-1616. Su familia está muy preocupada.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota:

​*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.