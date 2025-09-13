¿Cuál es la clave para elegir el mejor concentrado para su perro?

Elegir el concentrado adecuado para un perro va mucho más allá de comparar precios o marcas. Así lo explica el doctor veterinario Luis Jiménez, quien subraya que la edad, el tamaño y el estilo de vida del animal son elementos que deben guiar cualquier decisión nutricional.

​“Un perro atleta o de trabajo no tiene las mismas necesidades que una mascota de compañía. Igual que en los humanos, un maratonista no requiere la misma dieta que alguien sedentario”, señala el especialista.

Cachorros, adultos y adultos mayores: distintas necesidades

Aunque la gran diversidad genética de los perros hace difícil generalizar, Jiménez aclara que los cachorros necesitan alimentos altos en energía y proteína para garantizar su desarrollo. En cambio, los adultos deben consumir concentrados con menor densidad energética, y en la etapa geriátrica es común que los perros requieran dietas adaptadas a enfermedades crónicas como problemas cardíacos o renales.

En ese sentido, advierte que darle a un cachorro un concentrado no diseñado para su etapa puede generar desbalances nutricionales que deriven en deficiencias o enfermedades a futuro.

Nutrientes esenciales y señales de alerta

Para el especialista, la proteína es el nutriente más valioso, ya que aporta aminoácidos esenciales que los perros no pueden producir por sí mismos. Sin embargo, resalta que lo importante no es tanto el porcentaje de proteína, sino su calidad y origen.

Algunas señales de que el alimento no es adecuado para el perro incluyen rechazo del concentrado, inapetencia, vómitos, regurgitaciones o heces flojas.

¿Complementar con comida casera?

De acuerdo con Jiménez, la mayoría de alimentos comerciales de calidad ya están formulados para cubrir las necesidades nutricionales de los perros. No obstante, en casos específicos —como déficits detectados por un veterinario o tratamientos de enfermedades— puede ser necesario suplementar.

Finalmente, el veterinario recomienda a los dueños de mascotas asesorarse siempre con profesionales, optar por alimentos balanceados y tener en cuenta la etapa de vida, raza y propósito del perro al ajustar su dieta. “La nutrición es clave para prevenir enfermedades”, enfatiza.