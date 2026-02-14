Costa Rica se convierte en destino médico de mascotas

Costa Rica comienza a consolidarse como un destino de turismo médico veterinario, luego de que familias de Panamá y Estados Unidos trasladaran a sus mascotas al país para recibir radioterapia oncológica, un tratamiento de alta complejidad que hasta hace poco no existía en la región.

Actualmente, tres perros iniciaron tratamiento en el Centro de Oncología y Radioterapia Veterinaria (CORV): dos costarricenses y uno procedente de Panamá. En los próximos días se sumará un cuarto paciente proveniente de California, motivado por la disponibilidad inmediata de la terapia y por costos significativamente menores en comparación con su país de origen.

Entre los casos destaca Balú, un bulldog francés costarricense de cinco años, diagnosticado con un carcinoma adenoide quístico intranasal, un tipo de cáncer poco frecuente y altamente agresivo en perros.

Balú, perrito con cáncer extraño en nariz

Tecnología de alta precisión

La incorporación de radioterapia veterinaria mediante acelerador lineal ha transformado el tratamiento del cáncer en animales en Costa Rica. Esta tecnología permite aplicar radiación ionizante directamente sobre el tumor, destruyendo las células malignas o impidiendo su crecimiento.

​“La radiación deposita energía sobre las células tumorales y provoca su destrucción. El objetivo es reducir o detener el avance del cáncer y, en algunos casos, lograr que el tumor desaparezca”, explicó Isaac Rojas, radiofísico del CORV.

Este tipo de terapia se utiliza principalmente en tumores de difícil abordaje quirúrgico, como los cerebrales, nasales o aquellos ubicados en órganos internos, así como en casos donde persisten células tumorales tras una cirugía o cuando es necesario reducir el tamaño del tumor antes de intervenir.

Más opciones para las mascotas

Según la doctora Manuela Mora, directora médica y oncóloga veterinaria del CORV, la radioterapia amplía de forma significativa las alternativas terapéuticas.

“Al igual que en humanos, puede aplicarse antes o después de una cirugía, en combinación con quimioterapia o como tratamiento único cuando el tumor no es operable. Esto cambia radicalmente el panorama para muchos pacientes”, indicó.

Los tratamientos se realizan en ciclos de entre 10 y 15 sesiones, según el diagnóstico. Los casos en atención incluyen:

Balú: bulldog francés, Costa Rica, carcinoma adenoide quístico intranasal.

Gordo: bulldog inglés de Panamá, con un macroadenoma hipofisiario que comprimía el nervio óptico y le causó pérdida de visión.

Tercer paciente: canino costarricense con meningioma cerebral.

Gordo, traído desde Panamá

Aumento de casos y turismo médico

Para el veterinario Wilson Bonilla, de la Universidad Nacional (UNA), el aumento de diagnósticos oncológicos en mascotas está directamente relacionado con una mayor esperanza de vida y con la creciente conciencia sobre bienestar animal.

​“Los avances médicos y el interés de las familias por brindar una mejor calidad de vida han hecho que los animales vivan más tiempo. Al envejecer, al igual que los humanos, es más común que desarrollen cáncer”, explicó.

Bonilla añadió que cada vez más personas están dispuestas a invertir en tratamientos especializados, lo que obliga al gremio veterinario a modernizarse y diversificar sus servicios.

“El mercado responde a una demanda real. Hoy en Costa Rica ya se aplican técnicas como quimioterapia, radioterapia, crioterapia e incluso inmunoterapia. Esto convierte al país en una opción atractiva para propietarios de Centroamérica, especialmente de Panamá, donde estas alternativas son limitadas o inexistentes”, señaló.

Registro oncológico nacional

Uno de los principales hitos que acompaña esta nueva etapa es la creación del primer registro oncológico veterinario en Costa Rica, que permitirá generar estadísticas propias sobre incidencia, tipos de cáncer y respuesta a tratamientos.

Hasta ahora, los médicos debían basarse en datos internacionales, que estiman que uno de cada cuatro perros desarrollará cáncer en su vida adulta y que cerca del 20% de los gatos enfrentará un diagnóstico similar.

“Por primera vez vamos a contar con información nacional. Esto es clave para mejorar diagnósticos, diseñar políticas sanitarias y fortalecer la investigación científica”, finalizó la doctora Mora.



