¿Cómo introducir un nuevo perro a casa?

9 de julio de 2022, 8:00 AM

¿Va a introducir un nuevo perro a casa, pero no sabe cómo? David Peiró, etólogo y fundador de Fogaus, brinda una serie de consejos para evitar inconvenientes con su nuevo integrante de la familia.

Lo primero es averiguar sobre los antecedentes del perro para conocer si suele mostrar agresividad con otros perros.

"La presentación debe ser en un lugar neutral, esto significa que tiene que ser un lugar totalmente nuevo para los dos perros, para que no tenga ninguna causa territorial. Además, se debe de pasear a los dos animales, porque en realidad ellos no pasean, un perro explora. Entonces cuando explora y explora con otro perro, de alguna forma le acerca más a formar parte de la manada. Es una forma de vínculo", detalló el experto en conducta animal.

Una vez que hayan estado un buen rato paseando juntos y se ve que no tienen problemas, se puede hacer la introducción en la casa.

En la casa es preferible quitar todas las posesiones del perro residente o sea, los juguetes que pueda tener y quitar la comida, para que no se genere ningún problema por protección de recursos.

¿Qué pasa si los perros se pelean?

"En principio el 90% de las peleas de perros son rituales donde puede haber mordidas muy muy débiles y no suele haber sangre. Cuando el recurso si vale la pena, como puede ser una hembra en celo o comida o cosas así. En esa pelea sí puede haber sangre ya, pero teóricamente dos perros que están viviendo fuerzas, generalmente por una cuestión de riesgo biológico, pues son peleas en las que más que nada entre comillas se babean, pero no hay mordidas. Los propietarios no deben intervenir, solo si efectivamente puede haber peleas con sangre, pero generalmente el propietario es el que está generando ese estrés en el ambiente", finalizó el etólogo.