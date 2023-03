¿Cómo bajar los niveles de ansiedad de mi mascota?

4 de marzo de 2023, 8:00 AM

​Mantener a las mascotas ocupadas en distintas actividades va a permitir, por un lado, que no destruyan artículos del hogar, pero también le va a permitir liberar estrés y ansiedad, que pueden ser causados por extrañar a su dueño.

Cuando llegamos a la casa después de un periodo largo de no ver a nuestro chineado, se debe de saludar con calma y no efusivamente para no reforzar los gritos y llantos que puede hacer. Inclusive, hasta puede llegar a orinarse de la emoción. Cuando el animal esté más tranquilo, ahí sí se puede acariciar y saludar de una manera más cariñosa.