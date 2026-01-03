Colitis en mascotas: una inflamación común que puede poner en riesgo su vida

La colitis, una afección digestiva frecuente en perros y gatos, suele incrementarse en ciertas épocas del año, especialmente cuando hay cambios en la rutina, celebraciones o viajes. Aunque muchas personas la asocian con un malestar pasajero, lo cierto es que puede convertirse en una condición grave, incluso mortal, si no se atiende a tiempo.



Así lo advierte el médico veterinario Leonardo Solórzano, quien explica a Teletica.com que la colitis se define como la inflamación del colon, a diferencia de la gastroenteritis, que involucra todo el tracto digestivo.

​“En consulta, la mayoría de tutores llegan preocupados por diarreas, pero no siempre se trata de algo simple. Hay signos claros que no deben ignorarse”, señala.

Señales de alerta en perros y gatos

Entre los síntomas más comunes de la colitis están la diarrea —líquida o pastosa—, la presencia de mucosidad o sangre en las heces, el aumento en la frecuencia de las deposiciones y el tenesmo, que se manifiesta cuando la mascota hace esfuerzo por defecar sin lograrlo o expulsa muy poco volumen. También puede presentarse dolor abdominal, distensión y decaimiento.

En los gatos, la colitis puede alternarse con episodios de estreñimiento y diarrea, lo que dificulta su detección temprana. “No es normal que una mascota pase constantemente por cambios digestivos. Eso siempre debe investigarse”, enfatiza Solórzano.

​¿Qué causa la colitis?

Las causas son variadas y, en muchos casos, evitables. Cambios bruscos en la alimentación, el consumo de restos de comida humana, alimentos grasos o en mal estado, así como “robos” durante paseos o reuniones familiares, son detonantes frecuentes. A esto se suman parásitos, infecciones bacterianas, dietas crudas mal manejadas y alteraciones del microbioma intestinal.

El estrés también juega un papel clave. Mudanzas, viajes, estadías en hoteles para mascotas o la ansiedad por separación pueden desencadenar cuadros digestivos. “Hay perros y gatos muy sensibles a los cambios emocionales, y el sistema digestivo es el primero en resentirse”, explica el veterinario.



En otros casos, la colitis puede estar asociada a enfermedades inflamatorias intestinales, condiciones de origen genético o, en escenarios más complejos, a tumores del tracto digestivo.

​¿Puede ser mortal?

Aunque no siempre lo es, la colitis sí puede derivar en consecuencias graves.

​ “Un paciente con antecedentes digestivos que ingiere algo inadecuado puede desarrollar una pancreatitis severa. En cachorros, una diarrea intensa puede provocar deshidratación, shock e incluso la muerte”, advierte Solórzano.

Por eso, recalca que no se debe normalizar el vómito o la diarrea recurrente. “Así como en humanos, la inflamación tiene una causa. Hay que ponerle nombre y apellido a la enfermedad para darle calidad de vida a la mascota”.

​Prevención y recomendaciones

El especialista recomienda evitar dar comida humana , mantener a las mascotas alejadas de mesas y residuos durante celebraciones y seguir estrictamente su dieta habitual. Si el animal tiene antecedentes digestivos, lo ideal es restringir aún más el acceso a alimentos no autorizados.

Además, sugiere contar con un plan de contingencia veterinario, especialmente en feriados o viajes, y tener identificado un hospital de emergencia. También es clave disponer de un botiquín básico, adaptado al perro o gato, con medicamentos previamente indicados por el veterinario y dosis ajustadas a su peso.

Para quienes viajan y dejan a sus mascotas al cuidado de terceros, Solórzano aconseja una preparación previa: acostumbrarlas gradualmente al lugar o a la persona que las cuidará, iniciar protocolos digestivos días antes del viaje y mantener la alimentación lo más estable posible.