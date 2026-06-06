Colitis en mascotas: diarreas y sangre en las heces alertan sobre inflamación intestinal

La colitis corresponde a una inflamación del colon, padecimiento que afecta tanto a perros como a gatos y representa una de las consultas más frecuentes en medicina veterinaria por sus síntomas digestivos.



Wilson Bonilla, veterinario de la Universidad Nacional (UNA), explicó que los cuadros gastrointestinales lideran las atenciones clínicas en animales domésticos. Entre ellos destacan vómitos, diarreas y alteraciones intestinales.

​“La colitis la vemos prácticamente todos los días en consulta veterinaria”, señaló el especialista.

La enfermedad suele manifestarse con diarrea, aumento en la frecuencia para defecar y deposiciones acuosas. También pueden aparecer sangre viva, mucosidad y dificultad para evacuar.



El experto recalca que no es normal que una mascota intente defecar seis, ocho o hasta 10 veces al día. Tampoco consideran normales las diarreas recurrentes durante el año.

Cambios de alimento disparan la mayoría de casos

El veterinario indicó que la causa más frecuente de colitis corresponde a cambios bruscos en la alimentación.

Muchos propietarios modifican el concentrado de forma repentina por falta del producto habitual o por intentar nuevas dietas. Esa alteración genera inflamación intestinal y desequilibrios bacterianos en el colon.

“Solo un cambio brusco de alimento puede provocar una colitis”, advirtió Bonilla.

El especialista también mencionó otros factores de riesgo:



​Parásitos intestinales.

Alergias alimentarias.

Estrés.

Consumo de cuerpos extraños.

Ingesta de huesos.

Dietas crudas sin supervisión.

Uso de antibióticos o antiinflamatorios.

Exposición a plantas irritantes.

Tumores o cáncer de colon.

Las dietas crudas improvisadas preocupan a los veterinarios por el aumento de diarreas severas y sanguinolentas. Además, elevan el riesgo de infecciones bacterianas como salmonelosis.



Cambios de casa, hospitalizaciones, viajes, ruidos fuertes y exposición a fuegos artificiales alteran el sistema digestivo de perros y gatos.



Según el especialista, el estrés modifica la movilidad gastrointestinal y provoca desequilibrios bacterianos en el colon. Por esa razón, recomiendan mantener entornos tranquilos y evitar situaciones de ansiedad prolongada.

​¿Qué hacer si sospecho que mi mascota tiene colitis?

Los especialistas insisten en no minimizar las diarreas ni los vómitos.

La recomendación apunta a buscar atención veterinaria desde los primeros síntomas. El objetivo consiste en evitar cuadros graves, deshidratación o complicaciones mayores.

​“Las diarreas pueden pasar de leves a sanguinolentas en poco tiempo”, alertó el médico veterinario.

En algunos casos, las mascotas desarrollan colitis crónica. Los animales presentan episodios repetitivos de diarrea durante años. Esa condición requiere estudios más profundos como colonoscopias y biopsias.

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