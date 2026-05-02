Ayude a estas mascotas a volver a su hogar: estos son los casos de la semana

La desaparición de una mascota es una realidad que golpea a numerosas familias en Costa Rica. Un descuido, un paseo que no termina como se esperaba o incluso un robo pueden provocar que perros y gatos se pierdan, dejando una profunda angustia en sus hogares.

Frente a esta situación, Teletica.com, mediante la sección “¡De vuelta a casa!” y en alianza con Guardianes de Perros, impulsa un espacio para ayudar a reencontrar a estos animales con sus dueños.

Aquí podrá conocer los casos más recientes, con información clave como fotografías, señas particulares, sitios donde fueron vistos por última vez y contactos directos con sus familias.

Su colaboración es fundamental. Manténgase atento a su entorno, difunda estos casos en redes sociales o conserve la información. Un pequeño gesto puede convertirse en la oportunidad que una mascota necesita para regresar a casa.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: ‘Galleta’.

Lugar donde fue vista por última vez: Palmar, San Rafael de Heredia.

Descripción: perrita mestiza, de tamaño mediano, color blanco, café claro y negro. Se perdió el 17 de abril.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 2263-54-69 o 8856-9761.

Nombre del perro perdido: ‘Sultán’.

Lugar donde fue visto por última vez: San Isidro de El General, Pedregoso, barrio Los Guayabos, Pérez Zeledón.





Descripción: no se detallan características físicas. Se perdió el 19 de abril.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8698-8042.

Nombre del gato perdido: ‘Nugget’.

Lugar donde fue visto por última vez: El Alto de Guadalupe, por el Divino Pastor.





Descripción: color naranja con rayitas blancas, manchitas blancas entre los ojos y barbilla blanca; pelaje abundante y cola muy peluda. Se perdió el 12 de abril.





Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 7069-7790 o 8775-9874. Se ofrece recompensa de ₡100.000.

Nombre de la mascota perdida: ‘Tequila’.

Lugar donde fue vista por última vez: Desamparados, calle Fallas.

Descripción: raza salchicha arlequín. Se perdió el 15 de abril.

Si usted sabe de su paradero, llamar al 6228-0215.

Perder a una mascota es una experiencia dolorosa, pero también una oportunidad para demostrar que la solidaridad está viva. Si usted ha visto a alguno de estos animales, no dude en comunicarse con sus familias o al WhatsApp de Guardianes, 8968-6213.

Desde Guardianes de Perros destacan que cada vez más personas se suman a colaborar en estas búsquedas.

​"Estamos logrando que más personas se unan y ese es el objetivo: crear una comunidad que vaya más allá de las fronteras. ¡Eso es una gran noticia!”, indicaron.

No obstante, hacen un llamado a no bajar la guardia.

“Un extravío de un perrito o gato se puede sentir de igual forma que la pérdida de un ser humano. El dolor y la angustia que genera provoca que sus familias pierdan la paz y tranquilidad”, agregaron.

La organización también recomienda a quienes atraviesan esta situación mantener una búsqueda ordenada y responsable: evitar brindar información de más y apoyarse en fuentes confiables con experiencia en estos casos.

Recuerde que adoptar o encontrar una mascota debe hacerse con responsabilidad. Nunca compre un animal sin confirmar su procedencia. Podría estar perpetuando, sin querer, el ciclo del robo de mascotas.

Puede repasar los casos de la semana anterior en la siguiente nota.

​*Este medio solo difunde los casos, no recibe solicitudes de publicación ni brinda ayuda a las familias afectadas por la pérdida de su amigo de cuatro patas.