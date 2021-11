Asociación Animales de Asís está en crisis y necesita de su ayuda para sobrevivir

La Asociación Animales de Asís CR está pasando por una crisis, tiene más de 250 animales entre perros y gatos y no tiene el dinero suficiente para seguir manteniéndolos.

Este albergue fue creado hace 20 años por Karin Hoad de 83 años, una profesora estadounidense retirada que quiso invertir sus ahorros y pensión en el bienestar animal.

La prioridad del albergue son los animales atropellados, perras con cachorros, perros y gatos con discapacidad y animales en edades avanzadas.

“Todos los perros se llevan a veterinarias, se vacunan, se desparasitan, se castran y se les pone un chip de identificación y se dan en adopción”, agregó Benavides.

Karin Hoad siempre ha sido la mayor benefactora de la Asociación, pero, debido a la pandemia, ha tenido dificultades económicas y por eso ahora el albergue depende únicamente de las donaciones.

Alrededor de 250 animales necesitan todos los días un espacio limpio y comida y todo esto cuesta mucho dinero. Por eso, la fundación realiza ferias cada 15 días (los sábados) de adopción en Combai Mercado Urbano, donde piden un monto de ₡20.000 por cada animal para cubrir los gastos por vacunación y desparasitación. También realizan bingos para recoger dinero y así mantener a los animales.

“Estamos mucho más llenos que en cualquier otro momento, saturados, por la pandemia mucha gente tira a la calle a sus mascotas porque no los pueden mantener o porque se mudan o porque alguien se enfermó”, acotó.

Carolina se unió al albergue hace 10 años, ella era rescatista, sin embargo llegó un punto en el que se quedó sin espacio y sin dinero para mantener a sus mascotas. De este modo fue como decidió unirse a la asociación.

“Decidí buscar una asociación que yo supiera que el dinero se gastaba en lo que es y que no estuvieran usando los fondos en otra cosa que no fueran los animales. Investigando me di cuenta de Animales de Asís y conocí el trabajo tan grande de Karin, así que decidí ayudarle”, resaltó.