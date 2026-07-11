¿Ansiedad o estrés? Su mascota puede ayudarle más de lo que imagina

Los perros y los gatos pueden convertirse en aliados para la salud mental de sus dueños.

La psicóloga Andrea Chacón aseguró que convivir con mascotas ayuda a disminuir la sensación de soledad, reduce los niveles de estrés y ansiedad y favorece la regulación emocional. Sin embargo, enfatizó que estos beneficios no reemplazan los tratamientos médicos, psicológicos ni psiquiátricos cuando son necesarios.

Cada vez más familias consideran a sus mascotas como parte del núcleo. Su presencia forma parte de la rutina diaria y especialistas coinciden en que el vínculo entre las personas y los animales aporta beneficios para el bienestar emocional, la socialización y la calidad de vida.

Chacón explicó que la compañía de perros y gatos representa un complemento para la salud mental, pero no una alternativa a la atención profesional.

"Nunca un perro o un gato va a sustituir los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, médicos ni los medicamentos que se dan. Pero aun así sí proporciona muchos beneficios tenerlos como mascotas", afirmó.

Uno de los principales aportes de los animales de compañía es la reducción de la sensación de aislamiento. La especialista indicó que el contacto físico con las mascotas genera una respuesta de calma y ayuda a disminuir el estrés acumulado durante la jornada.

"Reducen la sensación de soledad y también proporcionan calma, disminuyendo el estrés mediante las caricias que se dan hacia los gatos y hacia los perros", señaló.

Además, el tiempo compartido con las mascotas funciona como una distracción positiva frente a las preocupaciones cotidianas.

La psicóloga destacó que convivir con perros también impulsa la creación de rutinas saludables. Los paseos diarios promueven la actividad física y favorecen el contacto con otras personas.

"Crean rutinas saludables mediante los paseos diarios, aumentan el ejercicio para aquellas personas que no les gusta hacerlo. Entonces también promueven interacción social", explicó.

Estos hábitos coinciden con lo que señalan especialistas en bienestar animal. La compañía de los perros incentiva las caminatas al aire libre y ayuda a mantener estilos de vida más activos, mientras fortalece los vínculos entre las personas y sus mascotas.

Apoyo para personas con ansiedad

Chacón indicó que los beneficios emocionales también alcanzan a quienes enfrentan trastornos de ansiedad. La presencia de una mascota puede brindar tranquilidad en momentos de tensión y convertirse en una fuente de apoyo emocional.

"Ayuda a disminuir los niveles de ansiedad en personas muy ansiosas. Es una fuente de consuelo en momentos de nerviosismo para este tipo de personas", afirmó.

La especialista agregó que la convivencia con perros y gatos también favorece la regulación emocional de personas en el espectro autista.

"Favorece la regulación emocional también, como en el caso de los autistas", indicó.

Chacón reiteró que la convivencia con mascotas forma parte de un enfoque integral para fortalecer la salud mental.

