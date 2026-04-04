Alimentos prohibidos para gatos que muchos dueños desconocen

El chocolate, la cafeína, las uvas y hasta alimentos cotidianos como la cebolla o la leche pueden representar un riesgo para la salud de los gatos, aunque muchos dueños lo desconocen.

El médico veterinario Wilson Bonita, de la Universidad Nacional (UNA), advierte que, pese a que los felinos son más selectivos con su comida, existen sustancias comunes en la dieta humana que pueden causar intoxicaciones, problemas renales o trastornos digestivos.

Aunque las intoxicaciones en gatos no son tan frecuentes como en perros, sí ocurren y pueden ser graves. Según explicó el veterinario Bonita, esto se debe a características propias de los felinos.

“Los gatos no tienen receptores del sabor dulce y además son neofóbicos, es decir, no les gusta lo nuevo. Son muy quisquillosos con lo que comen, lo que reduce la probabilidad de que consuman alimentos inapropiados”, señaló.

Sin embargo, advirtió que esto no elimina el riesgo, especialmente en cachorros o en casos de exposición accidental.

Alimentos tóxicos que deben evitarse

Entre los principales alimentos prohibidos, el especialista destacó:

Chocolate y cafeína: aunque su consumo es poco común, “sí son tóxicos para gatos”.

Uvas y pasas: “son muy nefrotóxicas”, es decir, pueden provocar daños severos en los riñones.

Ajo, cebolla y cebollín: incluso en caldos, sus compuestos pueden transferirse al líquido y resultar dañinos.

Aguacate: puede generar trastornos gastrointestinales.

Xilitol: presente en chicles y productos sin azúcar, también representa un riesgo.

Lácteos: “los gatos adultos no deberían consumir leche”, ya que muchos son intolerantes a la lactosa.

Huesos cocinados: pueden causar obstrucciones o lesiones internas.

El veterinario insistió en que la toxicidad depende de factores como la cantidad ingerida, el peso y la edad del animal, pero subrayó que lo mejor es evitar cualquier exposición.

“Para qué tentar al destino… mejor prevenir y no exponer a los gatitos a ninguno de esos productos”, afirmó.

Plantas y otras fuentes de riesgo

Bonita también alertó sobre peligros menos evidentes, como algunas plantas.

Los lirios, por ejemplo, pueden provocar insuficiencia renal aguda. Incluso el agua de una maceta o florero puede ser riesgosa si el gato la consume.

“Si el gatito toma agua donde hay un lirio, puede intoxicarse porque está expuesto a esas sustancias”, explicó.

¿Cómo debe ser la alimentación de un gato?

El especialista recordó que los gatos son carnívoros estrictos, por lo que su dieta debe basarse en proteína de origen animal.

“Cuando usted revise la etiqueta de un alimento, el primer ingrediente debe ser proteína animal, como pollo, pescado o res”, indicó.

Además, recomendó:

Incluir alimento húmedo (al menos un tercio de la dieta).

(al menos un tercio de la dieta). Proporcionar varias fuentes de agua en la casa.

Ofrecer snacks de forma ocasional, preferiblemente de alta calidad.

También advirtió sobre productos de baja calidad:

“Hay alimentos donde el primer ingrediente es trigo o maíz y hasta el quinto aparece proteína animal. Eso no es adecuado para un gato”, señaló.

Dietas crudas y alternativas

Sobre la dieta cruda (BARF), el veterinario indicó que no es recomendada desde el hospital veterinario debido a riesgos bacteriológicos y complicaciones digestivas.

“No somos partidarios de la dieta cruda. Hemos recibido animales con vómitos y diarrea porque no se hizo bien la transición”, comentó.

No obstante, aclaró que quienes deseen implementarla deben hacerlo bajo supervisión profesional:

“Si alguien está convencido, debe acudir a un veterinario nutricionista con experiencia en este tipo de dietas”.



