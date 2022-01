Alajuela es la provincia donde más se roban perros, según OIJ

Según las cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) compartidas a Teletica.com, Alajuela fue la provincia en 2021 donde más se reportaron perros robados.



En la provincia alajuelense se presentaron 47 denuncias por robo de perros, seguido por San José, con 30 casos, Guanacaste con 20, Puntarenas con 16, Limón con 13, y Cartago y Heredia ambos con 11 robos.

La raza French Poodle es la que más se ha sustraído en 2021, seguida por la raza Pastor Alemán con un total de 10 reportes, al igual que caninos de las razas American Stanford y Pincher. En la lista también se encuentran las razas de labradores, pugs, chihuahua y pomeranian.



Caso de la French Poodle "Nanny"

Al ser la French Poodle la raza más robada en 2021 en el país, ampliamos sobre el caso de "Nanny", una perrita que fue sustraída de su casa.

Francisco Vásquez comentó que en su casa, ubicada en Cartago, se alquilan cuartos estudiantiles. En un momento determinado en que metieron una maleta a la casa de uno de los inquilinos, se robaron a "Nanny".

"En ese momento era plena salida de la Escuela Bilingüe Sonny, aquí en Cartago. Mi perrita era muy linda, una French Poodle mini toy. Cuando yo me di cuenta, salí a buscarla en el carro y me encontré con la desesperante y desafortunada situación de que estaba lleno de carros por la salida de la escuela a la 1 p. m. Tras no tener resultado alguno a la hora de buscarla, me ayudaron generando una imagen de búsqueda la cual pegué en todo Cartago y en el TEC, también se compartió por redes sociales. Era a eso de las 9 p. m. cuando me llaman y me dicen que si yo andaba buscando una perrita con todas las descripciones. La muchacha me dice que unos vecinos de ella, que son personas consumidoras de droga y con malas prácticas, andaban vendiendo una perrita idéntica, que la andaban de las patas y que la perrita pegaba alaridos (ella tenía una condición en la columna) por eso gritaba", dijo la víctima.

Agregó Vásquez, "en ese momento me monté al carro y me fui a Cocorí, Cartago y fui a reclamar a la perrita en donde decían no tenerla y fue cuando escuché que la perrita empezó a llorar. No querían dármela, hasta tuve que amenazar con llamar a la Policía. En ese momento me la dieron de mala gana, pero en el momento me monté al carro y me fui. Al día siguiente me llamaron a cobrar una recompensa de ₡25.000 de manera agresiva, yo fui y se las di y después de eso ya quedó el mal trago para el recuerdo".

Caso de la pug "Mamba"

En Teletica.com publicamos el caso de la perrita "Mamba" el 29 de mayo del año pasado.

El 11 de mayo de 2021, la pug negra fue robada de su casa en la Urbanización Marshall, Desamparados, cuando se metió un ladrón al forzar la puerta.

Su dueña, Rebeca Valverde, sumida por la preocupación y desesperación, ofreció una recompensa de ₡400.000.



Al día siguiente de la publicación, la llamó un señor con noticias de "Mamba".

"Me llamó un señor y me dijo 'yo la compré, pero usted ya metió carga pesada porque la noticia salió en Teletica y yo ya no puedo salir con la perrita porque todos la conocen'. Así que nos pusimos de acuerdo para vernos y cuando estábamos negociando me dijo que cuidado yo iba con la Policía porque él tenía una foto de mi casa. Me dijo 'yo sé donde vive usted', o sea casi que yo creo que fue él quien se la robó. Ese día fue un domingo y no logré contactar al OIJ, entonces fui, me encontré con él y me pidió ₡500.000 para dármela de regreso", contó Valverde.

El OIJ recuerda a los afectados que los casos de robo de animales también pueden denunciarse.