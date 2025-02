Adopte a unas amigas fieles: ‘Cala’ y ‘Lupita’

Nombre: ‘Cala’ y ‘Lupita’.



Edad: 7 meses.



Descripción: estas hembras son de tamaño mediano. Están vacunadas, desparasitadas, castradas y con la pastilla de pulgas al día.

"Fueron rescatadas en las calles de Monteverde, donde andaban solas buscando agua y comida desesperadamente. Estaban en medio de miles de peligros y en riesgo de ser atropelladas.



"Un ángel que pasaba por la zona vio a una de ellas, detuvo su auto y la llamó con un poco de comida para ayudarla. Ella recibió la comida y, cuando la iban a subir al carro, se devolvió a buscar a su hermanita, como diciendo: 'Vení, que nos van a ayudar. Nos vamos las dos juntas, no te voy a dejar aquí abandonada'.



"No hay palabras para expresar lo amorosas y dulces que son ellas. Queremos cambiarles la vida a Lupita y a Cala, verlas en un hogar hermoso, lleno de amor, compartiendo muchas aventuras y disfrutando de todo lo que en su corta vida no han podido", finalizó el refugio.