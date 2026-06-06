Adopte a una amiga fiel: 'Valquiria'

Nombre: 'Valquiria'.



Edad: 3 meses y medio.



Descripción: es una perrita de tamaño mediano, muy dulce y juguetona. Tiene sus dos primeras vacunas y está desparasitada.



"Fue rescatada semanas atrás en un lugar muy solitario, luego de ser abandonada en medio de muchos peligros. Llegó asustada, llena de pulgas y baja de peso, pero hoy ya está recuperada y lista para encontrar una hermosa familia", comentó el refugio que la cuida.

Cuando llegó a la veterinaria, Valquiria recibió atención médica y todos los exámenes necesarios para iniciar su recuperación luego de atravesar una situación muy difícil. Con el paso de los días, el cariño, la buena alimentación y un espacio seguro la ayudaron a recuperar su salud y confianza.

Ahora disfruta de cuidados, muchos chineos y un lugar cálido mientras espera encontrar un hogar definitivo lleno de amor y estabilidad.

"Valquiria es una gordita juguetona, dulce, cariñosa y muy consentida. Disfruta compartir tiempo con las personas y recibir atención".

Contacto: actualmente, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde dormirá la perrita y del exterior de la vivienda, con el fin de garantizar que contará con condiciones adecuadas para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.